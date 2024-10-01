Кого нельзя пускать в дом 2 октября: люди, которые принесут проблемы

Что можно делать 2 октября. Строгие запреты и приметы, которые уберегут от негативного влияния и порчи.

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Что нельзя делать 2 октября / фото: pomisna.info

2 октября церковь почитает память священномученика Киприана. Как сообщает Главред, он родился в семье богатого сенатора в Карфагене. Его отец был язычником. Киприан получил хорошее образование и стал известным ритором и адвокатом.

В зрелом возрасте Киприан решил принять христианство и стал епископом Карфагенским. Он активно боролся с ересями и укреплял веру христиан. Однако его арестовали и казнили во время гонений на христиан при императоре Децие.

Что можно делать 2 октября

В этот день нужно провести вечер в кругу семьи. Считается, что это укрепит отношения и подарит счастье.

В этот день предки сеяли морковь, свеклу, укроп, петрушку. Листва, которая опадает с деревьев, убережет овощи от холода.

В этот день нужно помолиться. У святого просили защиты и сил.

Что нельзя делать 2 октября

1. Нельзя 2 октября пускать в дом чужих людей. Они могут принести в дом плохую энергетику и проблемы.

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2. Нельзя 2 октября принимать подарки от незнакомцев. Через эти предметы на человека могут навести порчу.

3. Нельзя 2 октября надевать яркую одежду. Считается, что это приведет к потере денег.

Приметы 2 октября

Если в этот день дождливая погода, то через неделю будут заморозки.

Если в этот день в лесу много грибов, то следующее лето будет дождливым.

Если в этот день дует южный ветер, то будет большой урожай озимых.

Если в этот день солнечная погода, то осень будет теплой и долгой.

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