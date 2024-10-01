Кого нельзя пускать в дом 2 октября: люди, которые принесут проблемы

2 октября церковь почитает память священномученика Киприана. Как сообщает Главред, он родился в семье богатого сенатора в Карфагене. Его отец был язычником. Киприан получил хорошее образование и стал известным ритором и адвокатом.
В зрелом возрасте Киприан решил принять христианство и стал епископом Карфагенским. Он активно боролся с ересями и укреплял веру христиан. Однако его арестовали и казнили во время гонений на христиан при императоре Децие.
Что можно делать 2 октября
- В этот день нужно провести вечер в кругу семьи. Считается, что это укрепит отношения и подарит счастье.
- В этот день предки сеяли морковь, свеклу, укроп, петрушку. Листва, которая опадает с деревьев, убережет овощи от холода.
- В этот день нужно помолиться. У святого просили защиты и сил.
Что нельзя делать 2 октября
1. Нельзя 2 октября пускать в дом чужих людей. Они могут принести в дом плохую энергетику и проблемы.
2. Нельзя 2 октября принимать подарки от незнакомцев. Через эти предметы на человека могут навести порчу.
3. Нельзя 2 октября надевать яркую одежду. Считается, что это приведет к потере денег.
Приметы 2 октября
- Если в этот день дождливая погода, то через неделю будут заморозки.
- Если в этот день в лесу много грибов, то следующее лето будет дождливым.
- Если в этот день дует южный ветер, то будет большой урожай озимых.
- Если в этот день солнечная погода, то осень будет теплой и долгой.
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