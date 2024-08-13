Накроет череда финансовых проблем: что категорически нельзя делать 14 августа

Что можно делать 14 августа. Строгие приметы и запреты, которые защитят от влияния нечистой силы.

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Что нельзя делать 14 августа / фото: pomisna.info

14 августа церковь почитает день перенесения мощей святого преподобного Феодора Печерского и Предпраздник Успения Пресвятой Богородицы. По старому календарю в этот день отмечают Медовый Спас (по новому календарю - 1 августа). Как сообщает Главред, Феодосий родился в городе Васильков недалеко от Киева. Он с молодых лет стремился к духовной жизнь, поступил в Киево-Печерский монастырь, который был под руководством святого Антония Печерского. Феодосий вел аскетичный и благочестивый образ жизни.

Он скончался 3 мая 1074 года. Его похоронили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Тогда его мощи обладали чудотворной силой, многие исцелялись благодаря их поклонению. 14 августа 1091 года состоялся Перенос мощей святого Феодосия. Мощи перенесли в новую каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая была построена усилиями Феодосия.

Что можно делать 14 августа

В этот день можно работать в поле и на огороде. Из ягод и овощей нужно приготовить консервацию.

В этот день нужно заняться уборкой. Считалось, что это принесет в дом благополучие.

В этот день нужно поставить в доме букеты из диких цветов. Предки верили, что это защитит дом от нечисти.

Этот день благоприятный для сбора грибов в лесу и для рыбалки.

Что нельзя делать 14 августа

1. Нельзя 14 августа готовить блюда из теста, даже из постного. Считается, что если нарушить эту примету, то в семью придут финансовые проблемы.

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2. Нельзя 14 августа незамужним девушкам ходить в старой одежде. Иначе они долго будут одинокими.

3. Нельзя 14 августа оскорблять других людей. Иначе весь негатив может вернутся обратно.

Приметы 14 августа

Если в этот день тихий ветер, то осень будет сухой.

Если в этот день отцвели розы, то скоро похолодает.

Если в этот день ветреная погода, то зима будет снежной и холодной.

Если в этот день пожелтела береза, то осень будет ранней.

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