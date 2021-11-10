Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии и как не попасть в беду

Что нельзя делать 11 ноября / pixabay

11 ноября церковь почитает память Святой Анастасии и преподобного Авраамия. Наши предки этот праздник называли Анастасии Овчарницы.

Раньше считали, что Анастасия способна спасти животных от разных болезней. В этот день люди устраивали шумные застолья, танцивали и пели.

На столах хозяйки обязательно ставили козий сыр и разные молочные продукты.

В этот день обязательно готовили пироги и выпечку из муки нового урожая, а также пшеничную кашу. Принято было все доедать, тогда в доме весь год будет удача и достаток.

Что нельзя делать 11 ноября в день Анастасии

Нельзя 11 ноября проводить время в одиночестве. Можно крупно поссориться с родственниками или привлечь в дом несчастья.

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Нельзя 11 ноября женщинам ходить с голой шеей. Нужно украсить ее бусами или цепочкой, тогда это принесет счастье и удачу в карьере и личной жизни.

Нельзя оставлять ребенка одного и без присмотра, можно навлечь неприятности.

Нельзя 11 ноября вступать в конфликты и ругаться.

Приметы на 11 ноября в день Анастасии

Если лучи солнца через облака пробились, то дни будут теплые.

Если 11 ноября весь день идет дождь, к несчастьям в ближайшее время.

Если яркие звезды на небе появились, то скоро будет теплая погода.

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