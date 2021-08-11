Приметы на 12 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Приметы на 12 августа / pixabay

Православная церковь 12 августа почитает Силуана и Силу, а в народном календаре этот день называют Силин день. Наши предки предсказывали в эту дату погоду на будущее.

На Силуана стоит встать пораньше и пройтись босяком по росе. Именно 12 августа роса в этот день обладает целебной силой, способна исцелять любые болезни и укреплять здоровье.

В Силин день наши предки старались не оставлять на ночь коровники открытыми. Считалось, что туда может залететь нечистая сила, чтобы напиться молоком. От такой встречи животное может начать болеть, а затем и вовсе умереть.

Если сорвать 12 августа лист лопуха, он рискует быть обманутым. Срывать лопухи можно сегодня только тем, у кого болят суставы. Растения необходимо приложить к больным участками тела и затем сжечь.

А вот переедать в Силин день нельзя, а еще нельзя устраивать пышное застолье, будет голодать весь год.

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Также 12 августа категорически нельзя работать в саду и в огороде. В доме нельзя ухаживать за комнатными растениями, они не будут расти, а также может привлечь беду.

Приметы 12 августа

Если на улице пасмурно и холодно на Силуана, стоит ждать хороший урожай картофеля;

На улице душно - будет затяжной дождь;

Кошка уснула посреди комнаты – значит, надвигаются тёплые деньки;

В какой части неба звезды будут сиять сильнее — оттуда будет дуть ветер;

Сухая и теплая погода – к большому урожаю грибов.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.