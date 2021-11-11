Приметы на 12 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 12 ноября / pixabay

12 ноября церковь почитает святого Зиновия Синичника. Наши предки в этот день отмечали праздник Синичкин день.

Святой был покровителем лесных птиц, охотников и рыболовов. Люди старались делать кормушки для птиц. Считалось это добрым делом, которое принесет удачу.

Чтобы привлечь удачу на весь год - надо поймать зайца на охоте 12 ноября. А вот встреча в лесу с волком сулит неудачу.

Что нельзя делать 12 ноября

Нельзя 12 ноября жадничать. При возможности стоит пожертвовать хоть небольшую сумму на благотворительность, в будущем это обязательно воздастся.

Нельзя ссорится с родителями. Этот день должен пройти мирно, особенно, если это касается родителей, иначе привлечете беду в дом.

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Нельзя выбрасывать остатки со стола.

Приметы на 12 ноября

Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.

Если выпал снег в виде мелкой крупы, то грядут сильные морозы.

Если рано утром услышали пение птиц, то скоро будет мороз.

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