Приметы на 12 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Этот день должен пройти мирно, особенно, если это касается родителей, иначе привлечете беду в дом.
12 ноября церковь почитает святого Зиновия Синичника. Наши предки в этот день отмечали праздник Синичкин день.
Святой был покровителем лесных птиц, охотников и рыболовов. Люди старались делать кормушки для птиц. Считалось это добрым делом, которое принесет удачу.
Чтобы привлечь удачу на весь год - надо поймать зайца на охоте 12 ноября. А вот встреча в лесу с волком сулит неудачу.
Что нельзя делать 12 ноября
Нельзя 12 ноября жадничать. При возможности стоит пожертвовать хоть небольшую сумму на благотворительность, в будущем это обязательно воздастся.
Нельзя ссорится с родителями. Этот день должен пройти мирно, особенно, если это касается родителей, иначе привлечете беду в дом.
Нельзя выбрасывать остатки со стола.
Приметы на 12 ноября
Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.
Если выпал снег в виде мелкой крупы, то грядут сильные морозы.
Если рано утром услышали пение птиц, то скоро будет мороз.
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