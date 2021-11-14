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Приметы на 15 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

14 ноября 2021, 18:19

15 ноября считается очень мощным энергетическим днем.

мороз
Что нельзя делать 15 ноября / pixabay

15 ноября церковь почитает Акиндина и Пигасия. Наши предки с этого дня не работали в огороде и на улице, а старались подготовить дома к зиме.

Женщины в этот день занимались рукоделием. Вышивали иконы, вязали теплые вещи и шили.

15 ноября считается очень мощным энергетическим днем. В этот день может сбыться самое заветное желание. Для этого надо встать рано утром, открыть окошко, сказать шепотом свое сокровенное желание и бросить на улицу горсть зерна.

Что нельзя делать 15 ноября

Нельзя планировать дальние поездки. В этот день лучше быть дома, вместе с родными и близкими, иначе можно попасть в беду.

Нельзя 15 ноября выяснять отношения. Забудьте про конфликты, обиды, ссоры и негативные мысли.

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Нельзя 15 ноября обращаться за помощью к любым людям.

Нельзя 15 ноября отдавать долги. Любые манипуляции с денежными средствами лучше отложить до следующего дня.

Приметы на 15 ноября

Если 15 ноября пошел сильный дождь, то стоит ждать теплой зимы.

Если 15 ноября пошел снег, то зима будет снежной и морозной.

Если 15 ноября пасмурно и сыро, то погода в скором времени изменится и станет лучше.

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