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Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в беду

15 ноября 2021, 19:41

Нельзя 16 ноября ссориться мужу и жене, иначе разлад может привести к разрыву отношений и разводу.

мороз
Что нельзя делать 16 ноября / pixabay

16 ноября церковь почитает Анну Всеволодну – дочь Великого киевского князя Всеволода Ярославовича. В народной традиции 16 ноября носило название Аннин день или день Анны Холодной.

В этот день нужно быть в хорошем настроении. Верили, что можно привлечь удачу, если весь день нести окружающим позитив.

16 ноября могут исполнится заветные желания, которые принесут приятный сюрприз.

Что нельзя делать 16 ноября в день Анны

Нельзя 16 ноября делать часто комплименты, можно навлечь беду на человека.

Нельзя 16 ноября жаловаться на свою судьбу.

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Нельзя 16 ноября рассказывать о проблемах в доме и финансовых потерях, можно еще больше привлечь неудач.

Нельзя 16 ноября утром много говорить, можно притянуть к себе негатив окружающих.

Нельзя 16 ноября ссориться мужу и жене. Разлад может привести к разрыву отношений и разводу.

Нельзя 16 ноября беременным женщинам работать, роды пройдут тяжело, и ребенок будет беспокойным.

Приметы на 16 ноября

Если ночью яркие звезды, то скоро ударит мороз.

Если облака сильно опустились и плывут, то скоро будет стужа.

Если мороз ударил утром 16 ноября, то зимой выпадет много снега.

Если вечером сильно подморозило, тогда зима будет теплой.

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