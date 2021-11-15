Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в беду

Нельзя 16 ноября ссориться мужу и жене, иначе разлад может привести к разрыву отношений и разводу.
16 ноября церковь почитает Анну Всеволодну – дочь Великого киевского князя Всеволода Ярославовича. В народной традиции 16 ноября носило название Аннин день или день Анны Холодной.
В этот день нужно быть в хорошем настроении. Верили, что можно привлечь удачу, если весь день нести окружающим позитив.
16 ноября могут исполнится заветные желания, которые принесут приятный сюрприз.
Что нельзя делать 16 ноября в день Анны
Нельзя 16 ноября делать часто комплименты, можно навлечь беду на человека.
Нельзя 16 ноября жаловаться на свою судьбу.
Нельзя 16 ноября рассказывать о проблемах в доме и финансовых потерях, можно еще больше привлечь неудач.
Нельзя 16 ноября утром много говорить, можно притянуть к себе негатив окружающих.
Нельзя 16 ноября ссориться мужу и жене. Разлад может привести к разрыву отношений и разводу.
Нельзя 16 ноября беременным женщинам работать, роды пройдут тяжело, и ребенок будет беспокойным.
Приметы на 16 ноября
Если ночью яркие звезды, то скоро ударит мороз.
Если облака сильно опустились и плывут, то скоро будет стужа.
Если мороз ударил утром 16 ноября, то зимой выпадет много снега.
Если вечером сильно подморозило, тогда зима будет теплой.
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