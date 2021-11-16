Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 17 ноября / pixabay

17 ноября церковь почитает память святых Никандра, епископа Мирского и Ермея. Наши предки этот день называли Еремин день.

С этого дня начиналась уже зимняя погода. Этот день считался опасным. Нельзя никого впускать в дом и давать любые вещи из жилища, можно привлечь проблемы. Люди старались не выходить лишний раз из дома, чтобы не выпустить удачу.

Женщины днем готовили еду на большую семью, топили печь, убирали. Девушки рукодельничали.

Чтобы защитить дом в этот день люди старались возле окон поставить икону и крестик. Такой оберег будет защищать вашу крепость от негатива и неурядиц.

Что нельзя делать 17 ноября в Еремин день

Нельзя 17 ноября ничего выносить из дома.

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Нельзя давать взаймы и брать в долг деньги. Можно привлечь несчастье.

Нельзя 17 ноября играть свадьбы, судиться, начинать новые дела, знакомиться с людьми. Все это не принесет пользы.

Приметы на 17 ноября в Еремин день

Если туман 17 ноября, то будет оттепель.

Если выпало много снега, то будет хороший урожай озимых.

Если снежок выпал и не тает, то будет весной много подснежников.

Если на речке лед грудами становится, то будет много хлеба.

Если по небу плывут волнистые облака, похожие на гребни морской волны, то скоро погода испортится.

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