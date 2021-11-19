Приметы на 20 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 20 ноября / pixabay

20 ноября церковь почитает память Феодота. Наши предки в этот день старались ничего не брать в руки острого и мало работали.

Хозяйки старались убирать в доме и делали последние приготовления к зиме. Беременные женщины ходили в церковь и молились святому, чтобы Феодот принес здоровье малышу.

А вот сны с 19 на 20 ноября считаются вещими, но ими нельзя ни с кем делиться.

Что нельзя делать 20 ноября

Нельзя 20 ноября торопиться, кушать на бегу и ехать в дальнюю дорогу. В ближайшее время будут одни беспокойства.

Нельзя 20 ноября лениться и много спать.

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Нельзя 20 ноября спорить и вступать в конфликты. Можно привлечь в свой дом проблемы со здоровьем.

Приметы на 20 ноября

Если 20 ноября выпало много снега, то и зимой будут большие сугробы.

Если долго и часто кричат петухи, то скоро потеплеет.

Если галки забеспокоились и стали кричать, то вскоре будет снегопад.

Если увидели много перьев птиц, то зима будет холодной.

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