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Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михаила и как не попасть в беду

20 ноября 2021, 15:52

Если вам в ночь с 20 на 21 ноября приснился хороший сон, то не спешите рассказывать о нем.

мороз
Что нельзя делать 21 ноября в день Михаила / pixabay

21 ноября церковь почитает память архистратига Божьего Михаила. Наши предки в этот день ходили в церковь и молились святому.

Люди просили здоровья, достатка и теплой зимы. В Михайлов день наши предки следили за поведением природы.

Хозяйки готовили вкусные угощения и приглашали в дом всю семью.

Традиционно в этот день подают к столу холодец из говядины или свинины, а мужчины должны первыми сесть за стол и снять пробу.

Важно было в этот день, для благополучия в доме, не забыть про домового. Его тоже угощали пирогом, гречневой кашей с маслом.

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В Михайлов день наши предки следили за поведением природы. Если вам в ночь с 20 на 21 ноября приснился хороший сон, то не спешите рассказывать о нем окружающим. Иначе сон может не сбыться.

Что нельзя делать в Михайлов день 21 ноября

Нельзя ругаться, ссориться и выяснять отношения 21 ноября. Можно на весь год оттолкнуть удачу.

Нельзя мыть голову 21 ноября. Если пренебречь этим запретом, то можно вымыть весь свой ум.

Нельзя 21 ноября шить, вышивать, ткать, и рукодельничать.

Нельзя 21 ноября рубить и резать острыми предметами. Раньше верили, что таким образом можно навлечь на себя и свою семью гнев святого Михаила.

Приметы на 21 ноября в Михайлов день

Если иней увидели утром, то будет снежной зима и богатый урожаю в новом году.

Если сильный туман в день Михаила, то будут сильные морозы зимой.

Если 21 ноября ударили морозы, то стоит ждать оттепели.

Если слякоть 21 ноября, то мороз будет не скоро.

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