Приметы на 22 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как уберечь семью от беды 22 ноября.
22 ноября церковь почитает память Матроны Зимней. Наши предки считали, что с этого дня начинается настоящая зима. По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман — оттепели.
Женщины 22 ноября перебирали вещи и выбрасывали ненужные. Как говорят специалисты, каждая испорченная вещь загрязняет дом, несет в него болезни и неудачи.
Отдавать одежду нужно только после стирки. Существовало и другое мнение, что, когда старые вещи, впитавшие энергетику человека, выбрасывались или отдавались, с ними выбрасывалась или отдавалась удача и финансовое благополучие. Если Вы раздадите не постиранные вещи, то свое счастье отдадите другому человеку.
Что нельзя делать 22 ноября
Нельзя 22 ноября ходить в салон красоты. Стричься, делать маникюр и педикюр, иначе вся зима пройдет в болезнях.
Нельзя беременным делать косметологические процедуры.
Нельзя 22 ноября ссориться и держать обиду на близких людей.
Нельзя вступать в конфликты с незнакомыми людьми.
Нельзя 22 ноября употреблять алкоголь.
Нельзя рассказывать сны, которые приснились с 21 на 22 ноября.
Приметы на 22 ноября
Если утром 22 ноября виден иней, то в следующем году будет богатый урожай овса.
Если с утра пошел дождь, то в будущем году хорошо уродится пшеница.
Если гуси ходят по льду в водоемах, то к скорому потеплению.
Если снегопад 22 ноября, то май в следующем году будет дождливым.
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