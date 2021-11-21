Приметы на 22 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 22 ноября / pixabay

22 ноября церковь почитает память Матроны Зимней. Наши предки считали, что с этого дня начинается настоящая зима. По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман — оттепели.

Женщины 22 ноября перебирали вещи и выбрасывали ненужные. Как говорят специалисты, каждая испорченная вещь загрязняет дом, несет в него болезни и неудачи.

Отдавать одежду нужно только после стирки. Существовало и другое мнение, что, когда старые вещи, впитавшие энергетику человека, выбрасывались или отдавались, с ними выбрасывалась или отдавалась удача и финансовое благополучие. Если Вы раздадите не постиранные вещи, то свое счастье отдадите другому человеку.

Что нельзя делать 22 ноября

Нельзя 22 ноября ходить в салон красоты. Стричься, делать маникюр и педикюр, иначе вся зима пройдет в болезнях.

Нельзя беременным делать косметологические процедуры.

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Нельзя 22 ноября ссориться и держать обиду на близких людей.

Нельзя вступать в конфликты с незнакомыми людьми.

Нельзя 22 ноября употреблять алкоголь.

Нельзя рассказывать сны, которые приснились с 21 на 22 ноября.

Приметы на 22 ноября

Если утром 22 ноября виден иней, то в следующем году будет богатый урожай овса.

Если с утра пошел дождь, то в будущем году хорошо уродится пшеница.

Если гуси ходят по льду в водоемах, то к скорому потеплению.

Если снегопад 22 ноября, то май в следующем году будет дождливым.

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