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Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Георгия Победоносца и как не попасть в беду

22 ноября 2021, 16:45

Нельзя играть свадьбы и дарить дорогие подарки 23 ноября.

мороз
Что нельзя делать 23 ноября / pixabay

23 ноября церковь почитает память святого Георгия Победоносца и шести апостолов, в числе которых были Родион и Эраст.

Люди в этот день обязательно ходили в церковь, чтобы освятить хлеб и соль. В обед нужно всем членам семьи обязательно съесть кусочек хлеба с солью, чтобы привлечь здоровье и отогнать беду. Также освященными продуктами кормили животных.

23 ноября принято помогать людям. Верили, что все добро, сделанное в этот день, вернется в многократном размере.

С этого дня уже начинались настоящие морозы, потому хозяйки делали последние приготовления по дому.

Чего нельзя делать 23 ноября в день Георгия Победоносца

Нельзя выходить из дома без большой надобности.

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Нельзя вступать в конфликт с близкими людьми, поскольку это может закончиться плохо.

Нельзя играть свадьбы и свататься. Супругу будут обречены на несчастье.

Нельзя убирать в доме и мести пол. Можно вымести все здоровье из дома.

Нельзя покупать дорогие вещи и дарить подарки 23 ноября.

Нельзя ходить в сауну или баню.

Приметы на 23 ноября в день Георгия Победоносца

Если иней появился 23 ноября, то ждите мороза.

Если погода стала ветреной, то к похолоданию и метели.

Если река покрылась льдом, то к скорой зиме.

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