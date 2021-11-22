Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Георгия Победоносца и как не попасть в беду

Нельзя играть свадьбы и дарить дорогие подарки 23 ноября.
23 ноября церковь почитает память святого Георгия Победоносца и шести апостолов, в числе которых были Родион и Эраст.
Люди в этот день обязательно ходили в церковь, чтобы освятить хлеб и соль. В обед нужно всем членам семьи обязательно съесть кусочек хлеба с солью, чтобы привлечь здоровье и отогнать беду. Также освященными продуктами кормили животных.
23 ноября принято помогать людям. Верили, что все добро, сделанное в этот день, вернется в многократном размере.
С этого дня уже начинались настоящие морозы, потому хозяйки делали последние приготовления по дому.
Чего нельзя делать 23 ноября в день Георгия Победоносца
Нельзя выходить из дома без большой надобности.
Нельзя вступать в конфликт с близкими людьми, поскольку это может закончиться плохо.
Нельзя играть свадьбы и свататься. Супругу будут обречены на несчастье.
Нельзя убирать в доме и мести пол. Можно вымести все здоровье из дома.
Нельзя покупать дорогие вещи и дарить подарки 23 ноября.
Нельзя ходить в сауну или баню.
Приметы на 23 ноября в день Георгия Победоносца
Если иней появился 23 ноября, то ждите мороза.
Если погода стала ветреной, то к похолоданию и метели.
Если река покрылась льдом, то к скорой зиме.
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