Приметы на 5 ноября: что нельзя делать в Яков день и как не попасть в беду

Яков считался покровителем любой мужской работы, которой занимались 5 ноября.
5 ноября церковь почитает святого Якова. Наши предки называли день Яков Гужник, Гужники и Яков Праведный.
Люди в этот день почитали пчел и играли в пчелиные игры. В этот день надо обязательно каждому съесть мед. Говорили, что чем больше меда съест хозяин, тем лучше будут роиться пчелы весной, и тем больше меда удастся собрать следующим летом.
Яков считался покровителем любой мужской работы, которой занимались 5 ноября. Поэтому перед началом дня они обязательно произносили молитву.
В Яков день девушки вышивали, вязали и убирали в доме.
Что нельзя делать 5 ноября в Яков день
Нельзя ругаться с близкими 5 ноября, можно навлечь беду и неприятности.
Нельзя ручаться за других людей.
Нельзя давать в долг 5 ноября. А вот отдавать долги можно, если этого не сделать, весь год будете одиноки.
Приметы на 5 ноября в Яков день
Если в этот день землю покроет пышный снег, то зима будет мягкой и теплой, а лето богатым на урожай.
Если 5 ноября полил дождь, то урожай будет хорош.
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