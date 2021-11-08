Приметы на 9 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

С рассветом 10 ноября нужно обязательно сходить в церковь и помолиться у иконы святой.
9 ноября церковь почитает память преподобного Нестора Летописца. В этот день наши предки вспоминали великомученицу Параскеву.
Этот день особо почитался среди женщин. Если за сутки у девушки или женщины получится сшить рубаху, связать свитер или соткать ковер, то Параскева исполнит заветное желание.
Если не получилось 9 ноября выполнить задуманное, тогда ждите неприятностей и ссор среди близких. Также Параскева способна помочь и излечить от тяжелого заболевания.
С рассветом 10 ноября нужно обязательно сходить в церковь и помолиться у иконы святой. Считалось, что после этого беда должна обойти стороной.
Что нельзя делать 9 ноября
Нельзя спорить с родными и близкими, иначе можно рассорить семью на долгое время.
Нельзя рисковать здоровьем и финансами 9 ноября. Можно навлечь неприятности и попасть в беду.
Нельзя давать и брать деньги в долг, можно потерять все финансы.
Приметы на 9 ноября
Если утром 9 ноября иней на деревьях, то скоро ударит мороз.
Если утром сильный туман, то скоро стоит ждать потепления.
Если не выполнить обещание 9 ноября, то можно привлечь проблемы.
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