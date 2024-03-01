Проблем станет в два раза больше: что нельзя делать 2 марта

2 марта церковь почитает память епископа Феодота Коринейского. Он родился в христианской семье и с самого детства отличался грамотностью и добродетелью. Он стал епископом Киринеи, открыто исповедовал христианство и пытался обратить в веру как можно больше людей. Об этом узнал император Ликиний и тот приказал поймать святого.
Феодот услышал это и сам пришел на суд. Наместник долго избивал святого, после чего повесил на дереве и строгал тело острыми инструментами. Через пять дней Феодота снова привели на пытки. Все это время мужчина продолжал молиться Богу и не отрекся от веры. Тогда его положили на костер, вбили в ступни гвозди и заставили идти. В этот момент императором стал Константин и он подарил всем мученикам свободу.
Что можно делать 2 марта
- В этот день нужно заняться работами по дому и во дворе. Самое время подготовиться к полевым работам.
- В этот день нужно следить за облаками. Предки верили, что облачная погода "надует" проблемы. Поэтому они пытались оставаться дома.
Что нельзя делать 2 марта
1. Нельзя 2 марта разжигать в доме огонь. Это считалось плохой приметой.
2. Нельзя 2 марта громко смеяться. Предки верили, что это притянет в жизнь нищету.
3. Нельзя 2 марта пришивать пуговицы на одежду. Иначе можно "пришить" к человеку проблемы и беды.
4. Нельзя 2 марта плакать перед зеркалом. Если нарушить запрет, то будет риск удвоить неприятности и слезы.
Приметы 2 марта
- Если в этот день дует северный и холодный ветер, то лето будет сухим и холодным.
- Если в этот день дует теплый и южный ветер, то лето будет теплым, но дождливым.
- Если в этот день снежит, то весна придет поздно.
- Если в этот день идет дождь, то лето будет дождливым.
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