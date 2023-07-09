Зачем 11 июля нужно принести в дом крапиву: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 11 июля. Все важные приметы и строгие запреты дня.

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Что нельзя делать 11 июля приметы / pixabay

11 июля церковь почитает память преподобного Сергия Валаамскаго. Он был православным монахом.

В этот день хозяйки последний раз варили борщ и щи из крапивы, потому что после этого дня растение теряет свою целебную силу.

В этот день принято было рвать крапиву руками. Верили, что после этого руки по ночам не будут болеть и стихнут боли в суставах.

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А еще, крапиву приносили в дом. Верили, что она отличный оберег от проблем. Вот только косить крапиву категорически нельзя.

Что нельзя делать 11 июля

Нельзя 11 июля надевать платок белого цвета. Лучше отдать предпочтение более темным вещам. Нельзя 11 июля надевать грязную одежду. В этот праздник нужно особенно следить за чистотой своего тела, одежды и жилища. Нельзя 11 июля выливать питьевую воду. Нельзя 11 июля ругаться. Верили, что от проблем не избавиться. Нельзя 11 июля стричь маленьких детей. Нельзя 11 июля делать операцию. Верили, что в противно случае её придется повторить. Нельзя 11 июля брать мед, потому что он забродит.

Приметы 11 июля

Если кукушка куковать перестала, то зима будет ранняя.

Если в это время начался ранний листопад, то в сентябре все деревья будут стоять без листвы.

Если увидеть в канун Петрова дня "играющую" утреннюю зарю, то к счастью.

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