Зачем 11 июля нужно принести в дом крапиву: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 11 июля. Все важные приметы и строгие запреты дня.
11 июля церковь почитает память преподобного Сергия Валаамскаго. Он был православным монахом.
В этот день хозяйки последний раз варили борщ и щи из крапивы, потому что после этого дня растение теряет свою целебную силу.
В этот день принято было рвать крапиву руками. Верили, что после этого руки по ночам не будут болеть и стихнут боли в суставах.
видео дня
А еще, крапиву приносили в дом. Верили, что она отличный оберег от проблем. Вот только косить крапиву категорически нельзя.
Что нельзя делать 11 июля
- Нельзя 11 июля надевать платок белого цвета. Лучше отдать предпочтение более темным вещам.
- Нельзя 11 июля надевать грязную одежду. В этот праздник нужно особенно следить за чистотой своего тела, одежды и жилища.
- Нельзя 11 июля выливать питьевую воду.
- Нельзя 11 июля ругаться. Верили, что от проблем не избавиться.
- Нельзя 11 июля стричь маленьких детей.
- Нельзя 11 июля делать операцию. Верили, что в противно случае её придется повторить.
- Нельзя 11 июля брать мед, потому что он забродит.
Приметы 11 июля
- Если кукушка куковать перестала, то зима будет ранняя.
- Если в это время начался ранний листопад, то в сентябре все деревья будут стоять без листвы.
- Если увидеть в канун Петрова дня "играющую" утреннюю зарю, то к счастью.
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