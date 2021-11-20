Защитите дом и семью: сильнейший ритуал в Михайлов день 21 ноября

Как правильно молиться Архистратигу Михаилу и защитить семью.
21 ноября отмечается большой церковный праздник Михайлов день. Православные в этот день ходят в церковь и молятся святому.
Наши предки с особым трепетом ждали день святого Михаила. Михаил был покровителем воинов и простых людей.
Люди верили, что святой Михаил способен защитить от бед и неудач.
Сильнейший ритуал от беды в Михайлов день
Перед тем, как начинать молится у иконы Архангела Михаила, напишите на бумаге имена своих детей, родителей, близких. Далее зажгите свечу и прочитайте трижды молитву:
"О, Великий Михаиле Архангеле, помоги мне грешному рабу твоему (имя), избави мя от труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави мя, раба твоего (имя), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь."
В чем помогает икона Михаила
Икона Архистратига Михаила защитит дом от всяких бед, незаконных вторжений, бандитов и воров, плохих людей и нечистых сил, стихийных бедствий, неудач, горя и любого видимого и невидимого вида зла.
Читайте также:
- Михайлов день 2021: традиции дня и что категорически нельзя делать, молитва
- Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михаила и как не попасть в беду