Самый простой рецепт сырой аджики: как приготовить быстро и вкусно

Самый легкий рецепт аджики / Единственная

Самый просто рецепт аджики сырой раскрыл грузинский повар из Боржоми Звиад Меликидзе.

Он также поделился секретами, как лучше хранить аджику.

В первую очередь он отметил, что, выбирая среди желтых, бурых и розовых помидоров, стоит учесть, что для традиционной аджики используются лишь красные томаты. Причем аджика – это сырой соус. Чтобы она была свежей по-летнему, ярко-красивой и безумно вкусной – варить ее не надо.

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Аджика: рецепт простой, но проверенный

Понадобится:

перец чили – 1 кг;

чеснок – 150 г;

болгарский перец – 200 г;

томатная паста – 100 мл – для мягкости вкуса;

соль – по вкусу.

Как готовить:

Измельчить все ингредиенты в мясорубке, посолить по вкусу. Готово!

Также можно добавить измельченные грецкие орехи.

"Получается очень пикантно. Можно добавить в аджику 200 граммов грецких орехов, но тогда не нужны томатная паста и болгарский перец. Это уже совсем другой рецепт", – уточнил Фактам Меликидзе.

Кроме того, если хотите усложнить рецепт аджики, то он рекомендует добавить кинзу и приправу хмели-сунели.

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Аджика: как правильно хранить

Хранить аджику нужно в холодильнике при температуре от 0 до +5 градусов. А подавать на стол лучше комнатной температуры.