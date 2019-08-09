Самый простой рецепт сырой аджики: как приготовить быстро и вкусно

Аджика – рецепты ее приготовления многочисленны, так что найти простой, но по-настоящему вкусный рецепт аджики не так-то просто.
Самый просто рецепт аджики сырой раскрыл грузинский повар из Боржоми Звиад Меликидзе.
Он также поделился секретами, как лучше хранить аджику.
В первую очередь он отметил, что, выбирая среди желтых, бурых и розовых помидоров, стоит учесть, что для традиционной аджики используются лишь красные томаты. Причем аджика – это сырой соус. Чтобы она была свежей по-летнему, ярко-красивой и безумно вкусной – варить ее не надо.
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Аджика: рецепт простой, но проверенный
Понадобится:
- перец чили – 1 кг;
- чеснок – 150 г;
- болгарский перец – 200 г;
- томатная паста – 100 мл – для мягкости вкуса;
- соль – по вкусу.
Как готовить:
Измельчить все ингредиенты в мясорубке, посолить по вкусу. Готово!
Также можно добавить измельченные грецкие орехи.
"Получается очень пикантно. Можно добавить в аджику 200 граммов грецких орехов, но тогда не нужны томатная паста и болгарский перец. Это уже совсем другой рецепт", – уточнил Фактам Меликидзе.
Кроме того, если хотите усложнить рецепт аджики, то он рекомендует добавить кинзу и приправу хмели-сунели.
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Аджика: как правильно хранить
Хранить аджику нужно в холодильнике при температуре от 0 до +5 градусов. А подавать на стол лучше комнатной температуры.