Бесподобный луковый пирог с хрустящей корочкой: бюджетный рецепт, который смогут приготовить все

Готовим простой луковый пирог по секретному рецепту. Узнайте, как правильно жарить лук, чтобы получить золотую корочку.
Решили приготовить вкусную и бюджетную выпечку, тогда предлагаем рецепт удивительного лукового пирога. Чтобы пирог получился непревзойденным, нужно правильно приготовить лук.
В данном рецепте нужно правильно пожарить лук. Чтобы лук был сочным и получилась золотистая корочка, его нужно порезать небольшими кольцами.
Обжаривать лук нужно только на сливочном масле. Чтобы лук не пережарить, нужно готовить на среднем огне и обязательно посолить.
Жарить лук нужно максимум от 5 до 11 минут. Лук нужно обязательно помешивать, чтобы он не пригорал и имел красивый золотистый цвет.
А еще знаменитые кулинары рассказали невероятный лайфхак приготовления золотистого лука. Чтобы убрать запах из лука и всю горечь, его нужно посолить во время жарки.
Пирог с луком в духовке - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 200 гр
- Лук - 800 гр
- Яйца - 4 шт
- Сметана или греческий йогурт - 100 гр
- Сливочное масло - 0,5 упаковки
- Соль, специи
Просеять 250 гр муки и добавить соль, сливочное масло, 2 желтка и 1 чайную ложку холодной воды.
Замесить тесто в кухонном комбайне или миксером.
Тесто нужно замешивать быстро, чтобы оно стало правильной и эластичной консистенции.
Накрыть миску пленкой и оставить в холодильнике тесто на луковый пирог.
Лук почистить, порезать красивыми кольцами.
Обжаривать лук на сливочном масле 8 минут, посолить, поперчить, добавить греческий йогурт.
Убрать с плиты лук и переложить в глубокую миску.
Отдельно взбить 2 яйца и посолить.
Влить к луку и хорошо перемешать начинку.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Смазать форму для пирога сливочным маслом. Раскатать тесто и переложить в форму.
Красиво отправить всю начинку в форму и завернуть края.
Выпекать луковый пирог с яичной начинкой 40 минут. Духовой шкаф открывать запрещено во время приготовления.
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