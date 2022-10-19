Бесподобный луковый пирог с хрустящей корочкой: бюджетный рецепт, который смогут приготовить все

Время приготовления: Время приготовления: 60 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 8 минут Кухня Кухня Европейская

Сколько жарить лук, чтобы не сгорел / ua.depositphotos.com

Решили приготовить вкусную и бюджетную выпечку, тогда предлагаем рецепт удивительного лукового пирога. Чтобы пирог получился непревзойденным, нужно правильно приготовить лук.

В данном рецепте нужно правильно пожарить лук. Чтобы лук был сочным и получилась золотистая корочка, его нужно порезать небольшими кольцами.

Обжаривать лук нужно только на сливочном масле. Чтобы лук не пережарить, нужно готовить на среднем огне и обязательно посолить.

Жарить лук нужно максимум от 5 до 11 минут. Лук нужно обязательно помешивать, чтобы он не пригорал и имел красивый золотистый цвет.

А еще знаменитые кулинары рассказали невероятный лайфхак приготовления золотистого лука. Чтобы убрать запах из лука и всю горечь, его нужно посолить во время жарки.

Пирог с луком в духовке - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 200 гр

Лук - 800 гр

Яйца - 4 шт

Сметана или греческий йогурт - 100 гр

Сливочное масло - 0,5 упаковки

Соль, специи

Просеять 250 гр муки и добавить соль, сливочное масло, 2 желтка и 1 чайную ложку холодной воды.

Замесить тесто в кухонном комбайне или миксером.

Тесто нужно замешивать быстро, чтобы оно стало правильной и эластичной консистенции.

Накрыть миску пленкой и оставить в холодильнике тесто на луковый пирог.

Лук почистить, порезать красивыми кольцами.

Обжаривать лук на сливочном масле 8 минут, посолить, поперчить, добавить греческий йогурт.

Убрать с плиты лук и переложить в глубокую миску.

Отдельно взбить 2 яйца и посолить.

Влить к луку и хорошо перемешать начинку.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Смазать форму для пирога сливочным маслом. Раскатать тесто и переложить в форму.

Красиво отправить всю начинку в форму и завернуть края.

Выпекать луковый пирог с яичной начинкой 40 минут. Духовой шкаф открывать запрещено во время приготовления.

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