Ее уплетают банками: рецепт невероятно вкусной закуски - аджика на зиму

Настоящая и вкусная аджика из кабачков на зиму. Уникальная закуска, которую съедают банками.
Ваша зима будет намного вкуснее, с такой аджикой из кабачков.
Времени приготовления такой заготовки на зиму занимает не так много, но наслаждаться будете всю зиму.
Сколько варить аджику с болгарским перцем и кабачком? Такой вопрос задают многие хозяйки. Этот рецепт аджики из кабачков очень простой. Такую аджику варить всего 35 минут.
Аджика из кабачков с томатной пастой и болгарским перцем - рецепт
Вам понадобится:
- Кабачки - до 2 кг (можно старые)
- Болгарский перец - 2 шт красный
- Морковка - 4 шт
- Чеснок - по вкусу
- Томатная паста - 150 гр
- Помидоры сладкие - 1 кг
- Сахар - 100 гр
- Растительное масло - 120 мл
- Уксус - 80 мл
- Соль
Кабачки хорошо помыть, порезать небольшими кубиками. Если выбрали старые кабачки, их нужно почистить и желательно убрать семена.
Морковку почистить, и порезать кубиками.
Болгарский перец обязательно очистить от семян.
С помидоров снять кожицу, и порезать кубиками, чтобы было удобно отправить в мясорубку.
Мелко не измельчайте овощи, чтобы было вкуснее.
Отправить все овощи на аджику в большую кастрюлю, довести до кипения.
На сильном огне варить аджику 20 минут. Далее добавить сахар, томатную пасту, растительное масло (без запаха) соль.
Убавить огонь и как только закипит аджика, обязательно перемешать.
Через 10 минут добавить зубчики чеснока по вкусу и острый перец, если любите аджику сильно острую. Далее влить уксус и хорошо перемешать.
Проварить аджику 5 минут и дать немного постоять на плите.
Разливаем аджику по банкам и наслаждаемся вкусной закуской.
Смотрите видео, как готовить аджику из кабачков и помидоров на зиму:
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