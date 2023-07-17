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Ее уплетают банками: рецепт невероятно вкусной закуски - аджика на зиму

Мария Тупик
17 июля 2023, 14:28 обновлено 17 июля, 14:40
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Самая вкусная и невероятно простая в приготовлении аджика из кабачков и помидоров на зиму. Рецепт аджики очень простой.
Время приготоления Время приготовления: 35 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Вкуснейшая аджика из кабачков рецепт
Вкуснейшая аджика из кабачков рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube.com

Настоящая и вкусная аджика из кабачков на зиму. Уникальная закуска, которую съедают банками.

Ваша зима будет намного вкуснее, с такой аджикой из кабачков.

Времени приготовления такой заготовки на зиму занимает не так много, но наслаждаться будете всю зиму.

Сколько варить аджику с болгарским перцем и кабачком? Такой вопрос задают многие хозяйки. Этот рецепт аджики из кабачков очень простой. Такую аджику варить всего 35 минут.

Аджика из кабачков с томатной пастой и болгарским перцем - рецепт

Вам понадобится:

  • Кабачки - до 2 кг (можно старые)
  • Болгарский перец - 2 шт красный
  • Морковка - 4 шт
  • Чеснок - по вкусу
  • Томатная паста - 150 гр
  • Помидоры сладкие - 1 кг
  • Сахар - 100 гр
  • Растительное масло - 120 мл
  • Уксус - 80 мл
  • Соль

Кабачки хорошо помыть, порезать небольшими кубиками. Если выбрали старые кабачки, их нужно почистить и желательно убрать семена.

Морковку почистить, и порезать кубиками.

Болгарский перец обязательно очистить от семян.

С помидоров снять кожицу, и порезать кубиками, чтобы было удобно отправить в мясорубку.

Мелко не измельчайте овощи, чтобы было вкуснее.

Отправить все овощи на аджику в большую кастрюлю, довести до кипения.

На сильном огне варить аджику 20 минут. Далее добавить сахар, томатную пасту, растительное масло (без запаха) соль.

Убавить огонь и как только закипит аджика, обязательно перемешать.

Через 10 минут добавить зубчики чеснока по вкусу и острый перец, если любите аджику сильно острую. Далее влить уксус и хорошо перемешать.

Проварить аджику 5 минут и дать немного постоять на плите.

Разливаем аджику по банкам и наслаждаемся вкусной закуской.

Смотрите видео, как готовить аджику из кабачков и помидоров на зиму:

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