УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Невероятно вкусный сырный суп: пошаговый рецепт

27 октября 2021, 05:40

Этот рецепт невероятно вкусного сырного супа покорит любого.

Время приготоления Время приготовления: 120 минут
Кухня Кухня Французская
Рецепт сырного супа с грибами / goodfon.ru

Сырный суп — это классический рецепт французского блюда.

В состав сырного супа в разных вариациях могут входить лук, морковь, картофель, сельдерей, грибы, масло, молоко, мясной бульон и все, что вы пожелаете.

Для приготовления сырного супа используются разные сорта сыров: плавленые сыры, чеддер, голландский, горганзолла и др. При подаче на стол в тарелки часто кладутся гренки из белого хлеба.

Главред расскажет рецепт самого вкусного сырного супа с грибами.

Сырный суп - пошаговый рецепт

Вам понадобиться:

Реклама
  • Шампиньоны 120 гр
  • Картошка 300 гр
  • Лук 40 гр
  • Морковь 80 гр
  • Плавленый сыр 3 стол.л.
  • Рис 3 стол.л.
  • Вода 800 мл
  • Растительное масло 2 стол.л.
  • Зелень по вкусу
  • Соль по вкусу

Почистите картофель, морковь и лук. Очищенные овощи, шампиньоны и зелень тщательно вымыть.

Насыпьте рис, можно использовать любой сорт риса, небольшую емкость. Хорошо промыть несколько раз, постоянно меняя воду, до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Картошку нарежьте одинаковыми небольшими кубиками или брусочками, как Вам более привычно. Отправьте картофель и чистый рис в кастрюлю. Залейте все водой, поставьте на сильный огонь и дождитесь момента закипания, посолите по вкусу.

Убавив огонь до среднего, оставьте кастрюлю на плите под закрытой крышкой до готовности картошки, примерно на 15 - 20 минут.

Морковь натрите на средней терке, либо нарежьте по своему вкусу, главное мелко. Лук нашинкуйте тоже некрупно. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте в нем морковку и лук.

Шампиньоны нарежьте пластинками 3-4 мм.

Когда будет готов картофель сделайте огонь на максимум, отправьте в кастрюлю шампиньоны.

После закипания добавьте зажарку из лука и моркови в суп. Также можно по желанию добавить лавровый лист. Варим все около одной - двух минут.

Читайте такжеНевероятно вкусный грибной крем суп: простой пошаговый рецепт

Добавьте плавленый сыр, хорошо всё перемешайте.

Отправьте в суп мелко нарезанную зелень. После повторного закипания плиту выключаем, суп накрываем крышкой и даем настояться не менее 10-15 минут.

Подавать сырный суп с грибами посыпав гренками.

Сырный крем суп - видеорецепт

viber
суп рецепты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоятьСамые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоять Приметы на 15 октября: что нельзя делать в Куприянов день и как не попасть в бедуПриметы на 15 октября: что нельзя делать в Куприянов день и как не попасть в беду Сугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зимаСугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зима В моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всехВ моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всех Финансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступленияФинансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступления

Последние новости

06:29

16-летний устроил смертельную аварию: что известно о подростке и масштабном ДТП в Харькове

06:25

Газовый удар России по Европе в ФРГ решили "не заметить": в Берлине сделали заявление об СП-2 Видео

06:16

Россия хочет дожать Европу своим газовым ломом мнение

06:02

Самые модные цвета осень-зима 2021 2022, которые будут нас вдохновлять и исцелять Фото Видео

05:40

Невероятно вкусный сырный суп: пошаговый рецепт Видео

Реклама
05:20

Украинцев напугали морозами до -25º: когда ждать зверского холода Видео

04:40

Почему не получается похудеть, несмотря на все усилия: диетолог назвала причины

04:24

Магнитные бури в ноябре 2021: график опасных для сосудов дней Видео

03:51

Инфекционист объяснила, кому точно понадобится третья доза COVID-вакцины Видео

03:18

В Минздраве назвали условие, при котором в Украине могут ввести тотальный локдаун Видео

02:45

Светлана Лобода в белоснежном свадебном платье заинтриговала фанатов

02:21

Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в беду Видео

01:56

Эта крупа способна на многое: раскрыта новая уникальная польза гречки

01:50

Брокколи и шпинат: как восстановить и улучшить зрение с помощью правильного питания

01:47

Украинцам пообещали резкое потепление: когда и где ждать новое "бабье лето" Видео

01:46

Самое страшное - впереди: экс-министр объяснил неизбежность тотального локдауна Видео

00:55

Страшное ДТП в Харькове: что известно о виновнике аварии Фото Видео

00:40

Хэллоуин 2021: обои на рабочий стол и страшные картинки к празднику

00:39

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" в критическом состоянии

00:11

Гороскоп на 27 октября 2021 для всех знаков Зодиака: выигрыш в лотерею или любовь всей жизни Видео

Реклама
26 октября, вторник
23:49

Никогда не делайте так: названы три вещи, которые нельзя делать перед порогом дома Видео

23:20

Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от ОРВИ Видео

23:18

Горе-мать, которая в прямом эфире Instagram избивала своего 4-летнего сына, объяснила поступок

22:40

Впервые в истории: Украина применила турецкий Bayraktar в бою и остановила обстрел Гранитного Видео

22:36

От авто ничего не осталось: в Харькове случилась страшная авария Фото Видео

22:23

В организме умершего нардепа Полякова нашли еще одно вещество Видео

21:59

Эта беременность может стать рекордом: появились подробности о самой молодой будущей маме в Украине Видео

21:50

В Украину ворвется антициклон Rozamunde и принесет резкую смену погоды Видео

21:12

НАПК проверило декларацию Зеленского: что нашли "в кармане" главы государства Видео

21:12

Melovin жестко ответил на обвинения Гвоздевой на Танцах со звездами Видео

21:05

"Я - Михалок, имидж предполагает драку": лидер Ляписа Сергей Михалок высказался о конфликте в Полтаве Видео

21:03

Самые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающе Фото Видео

20:46

Без прививки или теста не пустят: вслед за Запорожьем транспорт в Киеве и Днепре станет не для всех Видео

20:42

В Украине назвали неописуемые потери от газового контракта Венгрии с РФ Видео

20:27

Ляшко озвучил новый список профессий с обязательной прививкой и рассказал, почему в нем нет медиков Видео

20:05

Номенклатура, как в СССР: как Зеленский в Минобороны министра назначал мнение

20:00

700 долларов за инвалидность и 400 за "услуги": медики попались на циничной схеме на Хмельниччине

19:52

Разрушены стены и перекрытия: под Киевом взорвался детский сад

19:36

Из-за пандемии COVID-19 полностью исчез один из четырех штаммов гриппа - ученые Видео

19:28

Кулеба рассказал, что ждет РФ после остановки транзита газа через Украину

Реклама
18:56

У Ангелы Меркель закончились полномочия канцлера Германии: кто ее заменит Видео

18:51

Надя Дорофеева в откровенном платье засветила упругие бедра и ножки для украинского глянца

18:37

"Позиции остаются неизменными": штаб ООС отрицает взятие под контроль села на Донбассе Видео

18:19

В Украине могут ввести новые правила перевозки опасных грузов

18:02

Тарифы на газ взлетели до 40 гривен за кубометр: украинцы узнали ноябрьские цены Видео

17:58

Адвокат Марадоны назвал виновных в смерти легенды футбола

17:56

Зеленский в ролике назвал результаты "Большой стройки" на Закарпатье: 562 км дорог, 46 медучреждений Видео

17:52

Комаровский рассказал, как защитить детей от коронавируса Видео

17:50

"Снять штаны и 20 буков дать": мэр Ивано-Франковска уже взялся за вандалов

17:12

Умерла на глазах у медиков: в Одессе "скорая" часами искала место, куда пристроить больных с COVID Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять