Невероятно вкусный сырный суп: пошаговый рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 120 минут Кухня Кухня Французская

Рецепт сырного супа с грибами / goodfon.ru

Сырный суп — это классический рецепт французского блюда.

В состав сырного супа в разных вариациях могут входить лук, морковь, картофель, сельдерей, грибы, масло, молоко, мясной бульон и все, что вы пожелаете.

Для приготовления сырного супа используются разные сорта сыров: плавленые сыры, чеддер, голландский, горганзолла и др. При подаче на стол в тарелки часто кладутся гренки из белого хлеба.

Главред расскажет рецепт самого вкусного сырного супа с грибами.

Сырный суп - пошаговый рецепт

Вам понадобиться:

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Шампиньоны 120 гр

Картошка 300 гр

Лук 40 гр

Морковь 80 гр

Плавленый сыр 3 стол.л.

Рис 3 стол.л.

Вода 800 мл

Растительное масло 2 стол.л.

Зелень по вкусу

Соль по вкусу

Почистите картофель, морковь и лук. Очищенные овощи, шампиньоны и зелень тщательно вымыть.

Насыпьте рис, можно использовать любой сорт риса, небольшую емкость. Хорошо промыть несколько раз, постоянно меняя воду, до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Картошку нарежьте одинаковыми небольшими кубиками или брусочками, как Вам более привычно. Отправьте картофель и чистый рис в кастрюлю. Залейте все водой, поставьте на сильный огонь и дождитесь момента закипания, посолите по вкусу.

Убавив огонь до среднего, оставьте кастрюлю на плите под закрытой крышкой до готовности картошки, примерно на 15 - 20 минут.

Морковь натрите на средней терке, либо нарежьте по своему вкусу, главное мелко. Лук нашинкуйте тоже некрупно. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте в нем морковку и лук.

Шампиньоны нарежьте пластинками 3-4 мм.

Когда будет готов картофель сделайте огонь на максимум, отправьте в кастрюлю шампиньоны.

После закипания добавьте зажарку из лука и моркови в суп. Также можно по желанию добавить лавровый лист. Варим все около одной - двух минут.

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Добавьте плавленый сыр, хорошо всё перемешайте.

Отправьте в суп мелко нарезанную зелень. После повторного закипания плиту выключаем, суп накрываем крышкой и даем настояться не менее 10-15 минут.

Подавать сырный суп с грибами посыпав гренками.

Сырный крем суп - видеорецепт