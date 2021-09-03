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Витаминная бомба: старинный рецепт облепихового варенья на зиму

3 сентября 2021, 14:39

Варенье из облепихи станет уникальным помощником зимой с любым недугом.

Время приготоления Время приготовления: 70 минут
Облепиховое варенье на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Облепиха - это уникальная ягода, которая способна вылечить довольно серьезные проблемы. Облепиху принято ценить, и использовать не только в кулинарии, но и в медицине и других областях.

А еще облепиху считают "витаминной бомбой", ведь в ней содержаться кладезь витаминов - A, B, C, H, E, PP, К.

Сейчас пора осени и время заготовок на зиму. Главред предлагает узнать рецепт уникального облепихового варенья, который готовили еще наши бабушки.

Облепиховое варенье с имбирем - рецепт

Вам понадобится:

  • Облепиха - 600-700 гр
  • Имбирь молотый - 1 чайная ложка
  • Сахар - 700-800 гр

В кастрюлю, желательно не эмалированную вливаем 300 миллилитров воды и насыпаем весь сахар, ставим на огонь.

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Далее берем имбирь и хорошо перемешиваем все, до полного растворения сахара.

Огонь должен быть не сильный. Постоянно помешивая доведите до кипения наш сироп, и варите после закипания примерно 10-12 минут.

Ягоды облепихи промойте хорошо под проточной водой и дайте им стечь.

Добавляем в сироп облепиху и варим примерно 15-20 минут.

Как только облепиховое варенье закипело, ставим на самый слабый огонь плиту и постоянно помешивая варим облепиховое варенье примерно 50-60 минут. В заранее подготовленные банки разливаем наше варенье и закатываем крышками. Хранить облепиховое варенье в прохладном месте.

Также есть еще один рецепт приготовления облепихового варенья на зиму. Принцип такой же, только можно добавить вместо имбиря апельсин.

viber
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