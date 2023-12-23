Просто объеденье: легендарные печеночные трубочки на Новый год по семейному рецепту

В такие печеночные блинчики можно добавлять разные начинки - с морковью или плавленым сырком.

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Печеночные трубочки / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (_kulinar_im)

В преддверии волшебного праздника, когда в домах зазвучат смех и веселье, предлагаем вам порадовать близких удивительным и вкусным блюдом – печёночными блинными рулетиками с морковью. Это изысканное блюдо не только порадует гостей своим восхитительным вкусом, но и станет настоящим украшением вашего новогоднего стола.

Печёночные блинные рулетики с морковью - рецепт

Ингредиенты:

куриная печень - 500гр.

мука - 3 ст.л

яйцо сырое - 2 шт.

молоко - 200-250 мл.

соль по вкусу

чёрный молотый перец

Для начинки:

видео дня

лук - 2 шт.

морковь - 2 шт.

сметана - 3 ст.л

сухой чеснок по вкусу

соль по вкусу

чёрный молотый перец по вкусу

яйцо варёное - 8шт.

майонез по вкусу

Приготовление: Куриную печень взбить в миксере до однородной массы. Добавить яйца, молоко и муку, соль и черный перец. Пробить миксером до слегка жидковатой массы. Для начинки обжарить лук и морковь со сметаной и специями. Для второй части начинки натереть отварное яйцо и смешать с майонезом. Далее выливаем печеночное тесто на сковороду и жарим блины. Каждый блин смазать яйцом с майонезом и сверху добавить начинку с моркови. Кладите морковь с одного края, чтобы блины можно было завернуть как на видео.

Смотрите, как приготовить печеночные рулетики с морковью и луком:

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