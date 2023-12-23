Просто объеденье: легендарные печеночные трубочки на Новый год по семейному рецепту

В преддверии волшебного праздника, когда в домах зазвучат смех и веселье, предлагаем вам порадовать близких удивительным и вкусным блюдом – печёночными блинными рулетиками с морковью. Это изысканное блюдо не только порадует гостей своим восхитительным вкусом, но и станет настоящим украшением вашего новогоднего стола.
Печёночные блинные рулетики с морковью - рецепт
Ингредиенты:
- куриная печень - 500гр.
- мука - 3 ст.л
- яйцо сырое - 2 шт.
- молоко - 200-250 мл.
- соль по вкусу
- чёрный молотый перец
Для начинки:
- лук - 2 шт.
- морковь - 2 шт.
- сметана - 3 ст.л
- сухой чеснок по вкусу
- соль по вкусу
- чёрный молотый перец по вкусу
- яйцо варёное - 8шт.
- майонез по вкусу
Приготовление: Куриную печень взбить в миксере до однородной массы. Добавить яйца, молоко и муку, соль и черный перец. Пробить миксером до слегка жидковатой массы. Для начинки обжарить лук и морковь со сметаной и специями. Для второй части начинки натереть отварное яйцо и смешать с майонезом. Далее выливаем печеночное тесто на сковороду и жарим блины. Каждый блин смазать яйцом с майонезом и сверху добавить начинку с моркови. Кладите морковь с одного края, чтобы блины можно было завернуть как на видео.
Смотрите, как приготовить печеночные рулетики с морковью и луком:
@_kulinar_im "Печёночные трубочки" • Ингредиенты: Куриная печень 500гр. Мука 3 ст.л Яйцо сырое 2шт. Молоко 200-250 мл. Соль по вкусу Чёрн молотый перец Для начинки: Лук 2шт. Морковь 2 шт. Сметана 3 ст.л Сухой чеснок по вкусу Соль по вкусу Чёрн.молотый перец по вкусу Яйцо варёное 8шт. Майонез по вкусу @kylinarist . . . . . . . . #печень#закускарецепт#закусканановыйгод#новогоднийстол#праздничныйстол#рецептынановыйгод♬ оригинальный звук - Кулинар на все руки
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