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Самый желанный праздничный десерт: готовим непревзойденный классический штоллен на Рождество

Лидия Неплях
24 декабря 2023, 10:27
В магазинах настоящий штоллен стоит очень дорого, но его можно приготовить самостоятельно.
Время приготоления Время приготовления: 120 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Европейская
Самый желанный праздничный десерт: готовим непревзойденный классический штоллен на Рождество
Штоллен рецепт / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (yummy.lera)

Приближается время, когда атмосфера наполняется запахом выпечки и непревзойденной теплоты. Именно сейчас хочется воплотить в жизнь традиционный вкус праздничных радостей – рождественского Штоллена. В этом рецепте каждый ингредиент дает вам не только часть зимней сказки, но и глубокое наслаждение созданием чего-то особенного.

Рождественский штоллен - рецепт

Ингредиенты:

  • 300 г цукатов/сухофруктов
  • 75 мл апельсинового сока/рома/коньяка
  • 200 мл молока
  • 40 г свежих дрожжей
  • 2 яйца
  • 140 г сахара
  • 20 г ванильного сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. корицы
  • 1/3 ч. л. имбиря
  • мускатный орех
  • гвоздика
  • цедра 1 апельсина и 1 лимона
  • 550-600 г муки
  • 140 г масла ⠀ 

Ингредиенты для покрытия:

видео дня
  • 60 г масла
  • 80 г пудры

Приготовление: Цукаты/сухофрукты хорошо промываем водой и заливаем апельсиновым соком/алкоголем. Перемешиваем и оставляем в темном месте на 2 часа, а лучше на ночь. Для опары в глубокой емкости совмещаем теплое молоко, 2 ст. л. сахара и 6 ст. л. муки из общего количества, а также дрожжи и оставляем в теплом месте на 15 мин.

После этого к опаре добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, соль, специи, цедру цитрусовых и перемешиваем. Постепенно просеиваем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто. Добавляем мягкое масло и хорошо вымешиваем, пока тесто снова не станет мягким и эластичным. Из цукатов сливаем лишнюю жидкость, перемешиваем их с 2 ст. л. муки и вмешиваем в тесто.

Кладем его в большую емкость присыпанную мукой, накрываем пленкой, полотенцем и оставляем в теплом месте на 1 час. Обминаем тесто, делим на 2 части и формируем штоллены, как на видео.

Кладем на пергамент, накрываем полотенцем и еще раз оставляем в теплом месте на 25 мин. Выпекаем в разогретой до 160 гр духовке 50-60 мин. Еще горячими (со всех сторон) смазываем растопленным маслом и обильно посыпаем пудрой.Храним завернутыми в пергамент и фольгу в темном прохладном месте от 2-х дней до 2-3 недель. Чем дольше штоллен постоит, тем вкуснее он будет.

Смотрите рождественский штоллен рецепт на украинском:

@yummy.lera Самый простой и вкусный рецепт Штолена к рождественскому столу? ? ⠀ очень важно выбирать правильные дрожжи, которые справятся с таким тяжелым тестом, как у Штолена (с большим количеством масла, сахара и т.д.)! Именно поэтому я выбираю дрожжи "душистая Хата", с ними можно расслабиться и не бояться дрожжевого теста, потому что они поднимут любое тесто ІНГРЕДІЄНТИ ІНГРЕДІЄНТИ ингредиенты (на 2 больших или 4 маленьких): ✅ 300 г цукатов/сухофруктов (у меня изюм, курага, вишня и клюква) ✅ 75 мл апельсинового сока/рома/коньяка ✅ 200 мл молока ✅ 40 г свежих дрожжей "душистая Хата" ✅ 2 яйца ✅ 140 г сахара ✅ 20 г ванильного сахара ⠀ ✅ 1/2 ч. л. соли ✅ специи: у меня 1 ч. л. корицы и по 1/3 ч. л. имбиря, мускатного ореха и гвоздики ✅ цедра 1 апельсина и 1 лимона ✅ 550-600 г муки ✅ 140 г масла ⠀ *для покрытия: 60 г масла + 80 г пудры готовим: цукаты/сухофрукты хорошо промываем водой и заливаем апельсиновым соком/алкоголем. Перемешиваем и оставляем в темном месте на 2 ч, а лучше на ночь. Для опары в глубокой емкости совмещаем теплое молоко, 2 ст. л. сахара и 6 ст. л. муки из общего количества, а также дрожжи и оставляем в теплом месте на 15 мин. После этого к опаре добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, соль, специи, цедру цитрусовых и перемешиваем. Постепенно просеиваем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто. Добавляем мягкое масло и хорошо вымешиваем, пока тесто снова не станет мягким и эластичным. Из цукатов сливаем лишнюю жидкость, перемешиваем их с 2 ст. л. муки и вмешиваем в тесто. Кладем его в большую емкость присыпанную мукой, накрываем пленкой, полотенцем и оставляем в теплом месте на 1 час. Обминаем тесто, делим на 2 части и формируем штолены, как на видео. Кладем на пергамент, накрываем полотенцем и еще раз оставляем в теплом месте на 25 мин. Выпекаем в разогретой до 160 гр духовке 50-60 мин. Еще горячими (со всех сторон) смазываем растопленным маслом и обильно посыпаем пудрой.⠀ Храним завернутыми в пергамент и фольгу в темном прохладном месте от 2-х дней до 2-3 недель! Чем дольше Штолен постоит, тем вкуснее он будет⠀ Смач вкусного ⠀ ⠀ ⠀ # украинскийтикток#окраина#вкусно#рецепт# рек# хочуврек♬ Holly Jolly Christmas - Michael Bublé

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