Как приготовить вкусный салат винегрет: шеф-повар дал три совета

Рецепт винегрета можно разнообразить, например, добавить в салат копченую рыбу, посоветовал эксперт.
Винегрет – салат, который традиционно готовят из отварных овощей – свеклы, картофеля и моркови.
В салат также добавляют отварную фасоль, консервированный зеленый горошек и соленые огурцы и все заправляют растительным маслом.
Шеф-повар Андрей Величко на своей странице в Facebook дал три совета, которые помогут сделать этот салат более вкусным.
Вкусный винегрет – рецепт можно улучшить – что посоветовал эксперт
1. Запекать овощи, но проследить, чтобы они не перепеклись:
- Картофель запекается 30-40 минут;
- Морковь запекается около часа;
- Свекла запекается 1,5 часа.
"Запекайте с ароматными травами, запекайте с чесноком или веточкой розмарина, запекайте, сбрызнув маслом или завернув в фольгу", – посоветовал Величко.
2. Винегрет можно сделать с необычными ингредиентами, например, с отварным языком и опятами или с маринованным луком и копченой скумбрией (соленой тюлькой). В салат можно добавить подкопченный окорок, солонину или маринованные грибы.
3. Можно приготовить заправку для винегрета, понадобятся такие ингредиенты:
- 2 столовые ложки уксуса;
- Соль, перец;
- 2 столовые ложки горчицы;
- Немного больше чем 0,5 стакана растительного масла.
Салат винегрет – как приготовить заправку
Размешайте в уксусе соль и перец, добавьте в смесь горчицу и потом тонкой струйкой влейте растительное масло и все постоянно помешивайте венчиком.