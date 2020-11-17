Как приготовить вкусный салат винегрет: шеф-повар дал три совета

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Винегрет станет вкуснее, если овощи для него запекать, посоветовал шеф-повар / Скриншот

Винегрет – салат, который традиционно готовят из отварных овощей – свеклы, картофеля и моркови.

В салат также добавляют отварную фасоль, консервированный зеленый горошек и соленые огурцы и все заправляют растительным маслом.

Шеф-повар Андрей Величко на своей странице в Facebook дал три совета, которые помогут сделать этот салат более вкусным.

Вкусный винегрет – рецепт можно улучшить – что посоветовал эксперт

1. Запекать овощи, но проследить, чтобы они не перепеклись:

Картофель запекается 30-40 минут;

Морковь запекается около часа;

Свекла запекается 1,5 часа.

"Запекайте с ароматными травами, запекайте с чесноком или веточкой розмарина, запекайте, сбрызнув маслом или завернув в фольгу", – посоветовал Величко.

2. Винегрет можно сделать с необычными ингредиентами, например, с отварным языком и опятами или с маринованным луком и копченой скумбрией (соленой тюлькой). В салат можно добавить подкопченный окорок, солонину или маринованные грибы.

3. Можно приготовить заправку для винегрета, понадобятся такие ингредиенты:

2 столовые ложки уксуса;

Соль, перец;

2 столовые ложки горчицы;

Немного больше чем 0,5 стакана растительного масла.

Салат винегрет – как приготовить заправку

Размешайте в уксусе соль и перец, добавьте в смесь горчицу и потом тонкой струйкой влейте растительное масло и все постоянно помешивайте венчиком.