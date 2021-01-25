Спаржа очень полезна для организма, а готовить ее просто и много времени и труда она у вас не отнимет.
Спаржа — это овощ, который имеет вид длинных плотных стеблей с игловидными листками на кончиках. В пищу принято употреблять побеги этого растения, а вот в медицинских целях активно используются его корни.
Сейчас спаржу можно встретить на полках магазинов круглый год, однако, как ни крути, это весенний овощ, и для кулинарии лучше всего подходят именно молодые его побеги.
Что такое спаржа - это диетический продукт, он отлично подходит для тех, кто хочет похудеть. При этом в составе данного овоща содержатся: витамины группы В, А, РР, С, K и Е, калий, кальций, магний, фосфор, сера и аминокислоты.
За каждые 100 грамм спаржи человек может получить 1,9 г белка, 3,1 г углеводов, 1,5 г пищевых волокон и 0,1 г жиров.
Главред собрал несколько рецептов спаржи, которые готовить очень легко и главное быстро.
Спаржа — рецепт на сковороде
Вам понадобится:
- спаржа — 400 гр;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- лимон — половина;
- сливочное масло — 1 ст. ложка.
Первым делом вымойте хорошо спаржу, обсушите ее на бумажном полотенце, удалите грубые концы. На сковороду отправьте сливочное масло, растопите его.
Очистите чеснок, нарежьте его небольшими кубиками. Выложите в масло и обжарьте пару минут, чтобы он отдал свой вкус и аромат.
Выложите на сковороду спаржу, жарьте ее на среднем огне до мягкости. Спаржу аккуратно переворачивайте в процессе.
Затем снимите ее с огня и переложите на тарелку для подачи. Сбрызните готовую спаржу соком лимона — и можно кушать.
Приятного аппетита!
Спаржа на гриле — пошаговый рецепт
Вам понадобится:
- спаржа - 400 гр;
- оливковое масло - 4 ст. ложки;
- соль и специи по вкусу.
Срежьте нижние кончики спаржи ножом. Выложите спаржу в пластиковый пакет и залейте оливковым маслом. Хорошо перемешайте, посыпьте солью и перемешайте снова. Оставьте в пакете до начала готовки.
Разогрейте гриль и выложите спаржу крест на крест, это не позволит ей скатиться. Жарьте примерно 10-15 минут в зависимости от размера. Иногда переворачивайте. Спаржа должна слегка подрумяниться на верхушках.
Спаржа на гриле выходит очень вкусной. Снимите спаржу с гриля и подавайте немедленно.
Спаржа по-корейски — простой рецепт
Ингредиенты рецепта спаржи по-корейски:
- спаржа соевая - 100 гр;
- вода - 1,5 л;
- морковь - 1 шт;
- чеснок - 2 зуб.;
- лимон -1 шт;
- сахар -2 ст. л;
- соль - 1ч. л;
- паприка - 0,5 ч. л;
- кориандр - 0,5 ч. л;
- масло растительное - 3 ст. л.
Спаржа соевая — это производная соевых бобов, которая формируется в процессе дефибринирования свежей сои. Соевая спаржа — это насыщенный белками растительного происхождения концентрат. Ее получают искусственно из натуральной полезной основы.
А еще спаржа соевая получила название — фучжу. Этот продукт очень популярен в азиатской кухне. Сегодня такой пищевой компонент доступен и в нашей стране. Благодаря этому мы можем готовить и употреблять в пищу спаржу.
Спаржа — рецепт: наломать на куски по 4- 5 см спаржу, залить холодной водой. Оставить набухать спаржу на 12 часов. Спаржа очень сильно увеличивается в размере.
Готовую спаржу выжать от воды. Морковь натереть на терке.
Приготовить маринад, для этого смешать лимонный сок, сахар, соль, измельченный чеснок и растительное масло.
В маринад выложить морковь и спаржу, все перемешать. Оставить мариноваться 1 час. Через час спаржа готова к употреблению.
Как приготовить спаржу — видеорецепт: