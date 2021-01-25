Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Калорийность Калорийность 112 ккал Кухня Кухня Интернациональная

Спаржа получается очень вкусной / anywellmag

Спаржа — это овощ, который имеет вид длинных плотных стеблей с игловидными листками на кончиках. В пищу принято употреблять побеги этого растения, а вот в медицинских целях активно используются его корни.

Сейчас спаржу можно встретить на полках магазинов круглый год, однако, как ни крути, это весенний овощ, и для кулинарии лучше всего подходят именно молодые его побеги.

Что такое спаржа - это диетический продукт, он отлично подходит для тех, кто хочет похудеть. При этом в составе данного овоща содержатся: витамины группы В, А, РР, С, K и Е, калий, кальций, магний, фосфор, сера и аминокислоты.

За каждые 100 грамм спаржи человек может получить 1,9 г белка, 3,1 г углеводов, 1,5 г пищевых волокон и 0,1 г жиров.

Главред собрал несколько рецептов спаржи, которые готовить очень легко и главное быстро.

Спаржа — рецепт на сковороде

Вам понадобится:

спаржа — 400 гр;

чеснок — 1-2 зубчика;

лимон — половина;

сливочное масло — 1 ст. ложка.

Чтобы приготовить спаржу нужно всего несколько минут / povar.ru

Первым делом вымойте хорошо спаржу, обсушите ее на бумажном полотенце, удалите грубые концы. На сковороду отправьте сливочное масло, растопите его.

Очистите чеснок, нарежьте его небольшими кубиками. Выложите в масло и обжарьте пару минут, чтобы он отдал свой вкус и аромат.

Выложите на сковороду спаржу, жарьте ее на среднем огне до мягкости. Спаржу аккуратно переворачивайте в процессе.

Затем снимите ее с огня и переложите на тарелку для подачи. Сбрызните готовую спаржу соком лимона — и можно кушать.

Приятного аппетита!

Спаржа на гриле — пошаговый рецепт

Вам понадобится:

спаржа - 400 гр;

оливковое масло - 4 ст. ложки;

соль и специи по вкусу.

Спаржа на гриле готовится очень быстро / todowebmedia

Срежьте нижние кончики спаржи ножом. Выложите спаржу в пластиковый пакет и залейте оливковым маслом. Хорошо перемешайте, посыпьте солью и перемешайте снова. Оставьте в пакете до начала готовки.

Разогрейте гриль и выложите спаржу крест на крест, это не позволит ей скатиться. Жарьте примерно 10-15 минут в зависимости от размера. Иногда переворачивайте. Спаржа должна слегка подрумяниться на верхушках.

Спаржа на гриле выходит очень вкусной. Снимите спаржу с гриля и подавайте немедленно.

Спаржа по-корейски — простой рецепт

Ингредиенты рецепта спаржи по-корейски:

спаржа соевая - 100 гр;

вода - 1,5 л;

морковь - 1 шт;

чеснок - 2 зуб.;

лимон -1 шт;

сахар -2 ст. л;

соль - 1ч. л;

паприка - 0,5 ч. л;

кориандр - 0,5 ч. л;

масло растительное - 3 ст. л.

Спаржа соевая — это производная соевых бобов, которая формируется в процессе дефибринирования свежей сои. Соевая спаржа — это насыщенный белками растительного происхождения концентрат. Ее получают искусственно из натуральной полезной основы.

А еще спаржа соевая получила название — фучжу. Этот продукт очень популярен в азиатской кухне. Сегодня такой пищевой компонент доступен и в нашей стране. Благодаря этому мы можем готовить и употреблять в пищу спаржу.

Спаржа по корейский готовится долго но результат порадует вас / bulochka

Спаржа — рецепт: наломать на куски по 4- 5 см спаржу, залить холодной водой. Оставить набухать спаржу на 12 часов. Спаржа очень сильно увеличивается в размере.

Готовую спаржу выжать от воды. Морковь натереть на терке.

Приготовить маринад, для этого смешать лимонный сок, сахар, соль, измельченный чеснок и растительное масло.

В маринад выложить морковь и спаржу, все перемешать. Оставить мариноваться 1 час. Через час спаржа готова к употреблению.

Как приготовить спаржу — видеорецепт: