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Улетная закуска на зиму: превосходный рецепт за 30 минут

18 августа 2022, 15:20

Простой и очень вкусный рецепт баклажан с овощами на зиму.

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Баклажаны рецепт на зиму / ua.depositphotos.com, pixabay

Август месяц - время бесподобных и вкусных закруток на зиму. Сегодня расскажем вам рецепт удивительных баклажан с чесночком на зиму.

Вкуснее вы точно не пробовали. Такая баночка баклажан зимой просто удивит всех своим превосходным вкусом.

Всего несколько минут вашего времени и улетная закуска на зиму готова.

Баклажаны на зиму - рецепт

Вам понадобится:

  • Баклажаны - 8 шт
  • Лук репчатый - 7 шт
  • Перец сладкий - 7 шт
  • Помидоры - 8 шт
  • Перец горошком
  • Сахар - 50 гр
  • Уксус
  • Соль

Баклажаны, помидоры, перец помыть и обсушить.

Обрезать подножки у баклажан и перца.

Лук почистить и порезать кольцами.

Болгарский перец порезать кружками или полосками.

Помидоры и баклажаны нарезаем одинаковыми кружками.

В кастрюлю с толстым дном переложить овощи. Слой баклажан, слой помидор, слой перца и лука.

Пересыпать все 2 столовыми ложками соли.

Далее добавить уксус, сахар и немного растительного масла.

Довести до кипения баклажаны с овощами, уменьшить огонь и томить 40 минут.

В чистые банки для консервации разложить баклажаны, закрыть крышкой.

Хранить закуску из баклажан на зиму в прохладном месте, лучше в холодильнике.

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