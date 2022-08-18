Улетная закуска на зиму: превосходный рецепт за 30 минут

Простой и очень вкусный рецепт баклажан с овощами на зиму.
Август месяц - время бесподобных и вкусных закруток на зиму. Сегодня расскажем вам рецепт удивительных баклажан с чесночком на зиму.
Вкуснее вы точно не пробовали. Такая баночка баклажан зимой просто удивит всех своим превосходным вкусом.
Всего несколько минут вашего времени и улетная закуска на зиму готова.
Баклажаны на зиму - рецепт
Вам понадобится:
- Баклажаны - 8 шт
- Лук репчатый - 7 шт
- Перец сладкий - 7 шт
- Помидоры - 8 шт
- Перец горошком
- Сахар - 50 гр
- Уксус
- Соль
Баклажаны, помидоры, перец помыть и обсушить.
Обрезать подножки у баклажан и перца.
Лук почистить и порезать кольцами.
Болгарский перец порезать кружками или полосками.
Помидоры и баклажаны нарезаем одинаковыми кружками.
В кастрюлю с толстым дном переложить овощи. Слой баклажан, слой помидор, слой перца и лука.
Пересыпать все 2 столовыми ложками соли.
Далее добавить уксус, сахар и немного растительного масла.
Довести до кипения баклажаны с овощами, уменьшить огонь и томить 40 минут.
В чистые банки для консервации разложить баклажаны, закрыть крышкой.
Хранить закуску из баклажан на зиму в прохладном месте, лучше в холодильнике.
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