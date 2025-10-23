Как правильно обрезать смородину осенью: советы для обильного урожая

https://glavred.info/sad-ogorod/kak-pravilno-obrezat-smorodinu-osenyu-sovety-dlya-obilnogo-urozhaya-10704098.html Ссылка скопирована

Смородина — одна из самых любимых ягод на украинских огородах. Чтобы кусты каждый год радовали крупными и сладкими ягодами, важно знать, как правильно обрезать черную смородину осенью. Именно этот период считается оптимальным для формирования куста и подготовки его к зиме.

Почему смородину нужно обрезать осенью

После окончания плодоношения куст прекращает активный рост и накапливает силы для зимовки. В это время обрезка помогает:

убрать старые и бесплодные ветки,

предотвратить загущение куста,

улучшить освещенность и проветривание,

повысить урожайность на следующий год.

Без осенней обрезки куст быстро теряет силу, ягоды мельчают, а общее количество урожая снижается.

Когда происходит обрезка смородины

Лучшее время — сентябрь и октябрь, пока почва не промерзла. Ветки в этот период легче срезать, а сам куст переносит процедуру без стресса.

Какие ветки нужно обрезать у смородины

Старые (4–5 лет) вырезают полностью под корень — они уже не плодоносят.

Слабые и поврежденные побеги убирают или укорачивают.

Ветки, растущие внутрь куста, удаляют для доступа света и воздуха.

Таким образом формируется аккуратный и здоровый куст.

Сколько веток должно быть в кусте смородины

Оптимально оставлять 6–8 сильных побегов. Именно они станут основой куста и дадут обильный урожай на следующий сезон.

Можно ли обрезать черную смородину под ноль?

Полностью "под ноль" кусты не обрезают — это сильно ослабит растение. Исключение — омолаживающая обрезка старых кустов, но проводить её нужно постепенно, в течение 2–3 лет.

Дополнительный уход после обрезки

обработка срезов садовым варом,

дезинфекция и заточка инструментов,

подкормка фосфорно-калийными удобрениями.

Результат правильной обрезки

Соблюдая эти правила, вы получите:

увеличение урожайности на 30–50%,

более крупные и сладкие ягоды,

крепкий и здоровый куст, устойчивый к болезням.

