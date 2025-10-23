Как правильно обрезать смородину осенью: советы для обильного урожая

Вы узнаете:
Смородина — одна из самых любимых ягод на украинских огородах. Чтобы кусты каждый год радовали крупными и сладкими ягодами, важно знать, как правильно обрезать черную смородину осенью. Именно этот период считается оптимальным для формирования куста и подготовки его к зиме.
Почему смородину нужно обрезать осенью
После окончания плодоношения куст прекращает активный рост и накапливает силы для зимовки. В это время обрезка помогает:
убрать старые и бесплодные ветки,
предотвратить загущение куста,
улучшить освещенность и проветривание,
повысить урожайность на следующий год.
Без осенней обрезки куст быстро теряет силу, ягоды мельчают, а общее количество урожая снижается.
Когда происходит обрезка смородины
Лучшее время — сентябрь и октябрь, пока почва не промерзла. Ветки в этот период легче срезать, а сам куст переносит процедуру без стресса.
Какие ветки нужно обрезать у смородины
Старые (4–5 лет) вырезают полностью под корень — они уже не плодоносят.
Слабые и поврежденные побеги убирают или укорачивают.
Ветки, растущие внутрь куста, удаляют для доступа света и воздуха.
Таким образом формируется аккуратный и здоровый куст.
Сколько веток должно быть в кусте смородины
Оптимально оставлять 6–8 сильных побегов. Именно они станут основой куста и дадут обильный урожай на следующий сезон.
Можно ли обрезать черную смородину под ноль?
Полностью "под ноль" кусты не обрезают — это сильно ослабит растение. Исключение — омолаживающая обрезка старых кустов, но проводить её нужно постепенно, в течение 2–3 лет.
Дополнительный уход после обрезки
обработка срезов садовым варом,
дезинфекция и заточка инструментов,
подкормка фосфорно-калийными удобрениями.
Результат правильной обрезки
Соблюдая эти правила, вы получите:
увеличение урожайности на 30–50%,
более крупные и сладкие ягоды,
крепкий и здоровый куст, устойчивый к болезням.
