Как правильно поливать растения: главное правило, которое сохранит урожай

Переувлажнение почвы может привести к удушению корней, грибковым заболеваниям и корневой гнили.

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Как правильно поливать растения / коллаж: Главред, фото: pixabay

Многие могут считать, что нет разницы, как поливать растения, но это не так. Ведь если делать это не правильно, то можно наделать больше вреда, чем пользы, и даже "сжечь" более нежные растения в вашем саду или на приусадебном участке, пишет Mirror.

Как правильно поливать растения на огороде

Если вы выращиваете помидоры, огурцы или патиссоны, вам нужно быть особенно осторожными с поливом, чтобы предотвратить болезни, которые могут уничтожить ваш урожай.

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Просто взять лейку или садовый шланг и полить зелень - не лучший способ сохранить её жизнь. Это может даже навредить вашим культурам и цветам. Эксперт по садоводству Джеймс Брукс говорит, что лучше всего поливать растения у основания, а не по всей поверхности, особенно по листьям.

"Во время полива вы хотите, чтобы вода попадала на корни, а не на листья", - сказал он.

Помимо того, что корни должны получать как можно больше влаги, он также рассказал, почему избыток капель на листьях может вызвать другие проблемы для любых культур, которые вы выращиваете.

"С некоторыми растениями, которые подвержены таким заболеваниям, как мучнистая роса (например, помидоры, огурцы и кабачки) нужно, чтобы листья были сухими. Это замедлит проявления этой болезни и продлит сезон урожая", - рассказывает эксперт.

Почему нельзя слишком сильно поливать растения

Чрезмерный полив грозит растениям не только грибковыми инфекциями. Деликатные сорта также могут быть повреждены.

"Для некоторых очень нежных растений это может даже создать эффект, похожий на ожог", - предупреждает эксперт по садоводству.

Кроме того, переувлажнение почвы может привести к удушению корней. Опять же, это может привести к грибковым заболеваниям и корневой гнили.

В какое время лучше всего поливать растения

Когда дело доходит до того, в какое время суток поливать сад, то стоит выбирать более прохладные (ранние или поздние) часы. Они лучше тем, что влага медленно испаряется.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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