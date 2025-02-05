Обязательно зацветет: как ухаживать за денежным деревом

Вы узнаете:
- Что делать, чтобы зацвело денежное дерево
- Чем нужно поливать денежное дерево
Денежное дерево, или толстянка, не только украшает интерьер, но и считается символом благополучия. Однако далеко не все знают, что это растение может зацвести.
Главред узнал, как стимулировать цветение денежного дерева
Что делать, чтобы зацвело денежное дерево?
Чтобы увидеть цветение толстянки, важно создать для нее правильные условия. Она любит свет, поэтому лучше всего размещать растение на подоконнике с достаточным солнечным освещением. Также необходимо учитывать режим полива и температурные условия, говорит эксперт Лилиана Лавринец.
Как стимулировать цветение денежного дерева?
Цветение толстянки – редкое явление, но его можно добиться при соблюдении ряда условий:
- Освещение – растение предпочитает яркий рассеянный свет, но без попадания прямых солнечных лучей.
- Температура – зимой желательно содержать растение при температуре +10…+15°C.
- Полив – умеренный, чтобы избежать загнивания корней.
- Пересадка – проводить не чаще одного раза в 2-3 года.
Чем нужно поливать денежное дерево, чтобы оно зацвело?
Для стимуляции цветения можно использовать специальный раствор для суккулентов. Также полезно поливать растение настоем золы или слабым раствором удобрений с калием и фосфором.
Что любит цветок денежное дерево?
Толстянка хорошо реагирует на стабильные условия, редкие поливы и яркое освещение. Важно не переувлажнять почву и периодически подкармливать растение минералами.
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