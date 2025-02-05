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Обязательно зацветет: как ухаживать за денежным деревом

Сергей Кущ
5 февраля 2025, 15:55
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Соблюдая эти рекомендации, можно не только поддерживать здоровье денежного дерева, но и дождаться его цветения!
Как ухаживать за денежным деревом
Как ухаживать за денежным деревом / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Что делать, чтобы зацвело денежное дерево
  • Чем нужно поливать денежное дерево

Денежное дерево, или толстянка, не только украшает интерьер, но и считается символом благополучия. Однако далеко не все знают, что это растение может зацвести.

Главред узнал, как стимулировать цветение денежного дерева

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Что делать, чтобы зацвело денежное дерево?

Чтобы увидеть цветение толстянки, важно создать для нее правильные условия. Она любит свет, поэтому лучше всего размещать растение на подоконнике с достаточным солнечным освещением. Также необходимо учитывать режим полива и температурные условия, говорит эксперт Лилиана Лавринец.

Как стимулировать цветение денежного дерева?

Цветение толстянки – редкое явление, но его можно добиться при соблюдении ряда условий:

  • Освещение – растение предпочитает яркий рассеянный свет, но без попадания прямых солнечных лучей.
  • Температура – зимой желательно содержать растение при температуре +10…+15°C.
  • Полив – умеренный, чтобы избежать загнивания корней.
  • Пересадка – проводить не чаще одного раза в 2-3 года.

Чем нужно поливать денежное дерево, чтобы оно зацвело?

Для стимуляции цветения можно использовать специальный раствор для суккулентов. Также полезно поливать растение настоем золы или слабым раствором удобрений с калием и фосфором.

Что любит цветок денежное дерево?

Толстянка хорошо реагирует на стабильные условия, редкие поливы и яркое освещение. Важно не переувлажнять почву и периодически подкармливать растение минералами.

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