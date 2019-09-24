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Ученые указали на вред колбасного сыра для организма

24 сентября 2019, 01:12

Молочный продукт опасен своим составом и копчением.

Колбасный сыр содержит канцерогены / Фото: beonlive.ru

Исследователи считают колбасный сыр опасным для организма из-за дешевизны продукта, что определяет его некачественный состав.

Как отмечают ученые, колбасный сыр имел невысокую стоимость как во времена СССР, так и на современном рынке, что обусловило популярность у потребителей.

Читайте такжеДиетолог объяснила, какой сыр и творог лучше естьСпециалисты отмечают, что этот продукт имеет молочную составляющую, поэтому содержит и полезные для организма вещества. Однако по причине дешевизны для производства колбасного сыра используют вместо молочных жиров растительные, например, пальмовое масло. При его изготовлении добавляют творог и сухое молоко, сливочное масло, сметану, сливки, поэтому данный продукт считается весьма калорийным и не рекомендуется людям с избыточным весом. Из-за содержания большого количества соли колбасный сыр противопоказан людям, страдающим от заболеваний почек. Как правило, в состав добавляют и лимонную кислоту, увеличивающую концентрацию кислоты в желудке, что противопоказано при гастрите.

Традиционно при производстве колбасного сыра применяют копчение. Недобросовестные производители для удешевления продукта используют концентрат дыма или так называемый жидкий дым, который содержит большое количество канцерогенов.

Напомним, ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов.

ученые сыр
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