Ученые озвучили провоцирующие боли в суставах продукты

Правильное питание поможет сберечь суставы / Фото: jizn.com.ua

Ученые выявили продукты, которые не рекомендуют употреблять для сохранения здоровья суставов.

Как отмечается в материалах исследования, сыр, красное мясо и сливочное масло содержать в себе насыщенные жиры, способствующие выработке ферментов и, как следствие, усилению воспалительных процессов в организме.

Аналогичное воздействие оказывают жирные кислоты омега-6, которые содержатся в животных жирах и маслах. Речь идет о подсолнечном, кукурузном и кунжутном маслах.

Страдающим заболеванием суставов людям следует сократить и употребление трансжиров, являющихся добавками полуфабрикатов и кондитерской продукции. Большое количество вредных жиров содержится в фастфуде.

Читайте такжеУченые выявили неожиданную пользу алкоголяБлюда, изготовленные из белой муки, провоцируют скачки глюкозы в крови. То же действие производит и сахар, что впоследствии приводит к воспалительным процессам в суставах.

И крайне вредной для здоровья ног исследователи назвали соль. Ее употребление приводит к отекам, которые чреваты воспалительными процессами в суставах. Медики рекомендуют максимально ограничить количество соли в ежедневном рационе.

Специалисты уточняют, что к суставам необходимо относится крайне бережно, поскольку эффективного способа лечения и восстановления не существует.

Напомним, ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов.