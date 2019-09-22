Ученые перечислили продлевающие жизнь простые продукты

Простые продукты полезны для здоровья / 1zoom.ru

Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов.

Как рассказала изданию Аргументы и факты диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, содержащих антиоксиданты. Это вещества, противостоящие свободным радикалам, которые разрушают ДНК и способствуют умиранию клеток.

Читайте такжеУченые назвали неожиданную причину диабетаЛидер по числу антиоксидантов — зеленый чай, который является мочегонным средством и катализатором обменных процессов. По словам Мухиной, чай полезно пить каждый день. Далее идут финики и облепиха: первые содержат 23 аминокислоты, в том числе, триптофан, который стабилизирует психику и улучшает настроение, а вторые — большое количество витамина А, замедляющего старение и участвующего в иммунных процессах организма.

Далее идут черника, в которой содержатся обладающие протовоопухолевой активностью вещества антоцианы, и помидоры, которые благодаря антиоксиданту ликопину спасают организм от переедания и набора веса. Диетолог отнесла к продуктам, продлевающим жизнь, и кисломолочные — в их состав входят полезные аминокислоты, витамины и кальций.

Напомним, исследователь назвал ароматы, которые способны поднять настроение и избавить от стресса.