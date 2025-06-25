Взрослый мужчина: как выглядит внебрачный сын Меладзе и Джанабаевой

Константин - внебрачный сын Меладзе и Джанабаевой.

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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе воспитывают общих детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Кратко:

Как выглядит сын Меладзе и Джанабаевой

Чем он занимается

В сети показали, как выглядит внебрачный сын Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе, которого исполнительница родила в 2004 году за десять лет до официального брака с певцом.

Как пишут российские пропагандисты, молодой человек по имени Константин ведет непубличный образ жизни и далек от шоу-бизнеса.

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Альбина Джанабаева / instagram.com/albinadzhanabaeva

На сегодняшний день, парень получает одну из творческих профессий в Лондоне в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина. Себя он называет начинающим дизайнером и художником. Обучение в престижном учебном заведении стоит от 1,3 млн гривен в год.

Как выглядит сын Меладзе и Джанабаевой / Фото Стархит

Сообщается также, что старший сын Меладзе всерьез увлечен проектированием. Почти вся его страничка в соцсетях состоит из изображений, на которых он с умным видом занят созданием конструкций. В комментариях Джанабаева поддерживает старшего сына смайликами в виде огня и сердец.

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Валерий Меладзе - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - звезда приезжал в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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