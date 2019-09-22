Ученые назвали повышающие настроение ароматы

Ароматерапия способна улучшить самочувствие / Фото: nexplorer.ru

Исследователь назвал ароматы, которые способны поднять настроение и избавить от стресса.

Британский эксперт Люк Тейлор в результате эксперимента выяснил, что некоторые эфирные масла снижают уровень кортизола.

Тейлор рекомендует использовать запах ромашки, лаванды, а также ароматы, которым в быту человек отдает предпочтение.

"Любой запах, который вам нравится, может сделать вас удовлетворенным, особенно если он вызывает ностальгию по более счастливому времени. Чаще всего речь идет о цветочных вариациях. Особенно популярны в этом отношении: роза, жасмин, неролиевое масло", - добавил Люк Тейлор.

Читайте такжеУченые назвали полезные свойства чаяЭксперт советует добавлять ароматы в свой режим ухода за кожей, делая несколько глубоких вдохов. Эффективными будут ладан, перечная мята и розмарин. Они улучшают память и обще самочувствие.

Избавится от усталости помогут имбирь, грейпфрут и лимон. А аромат иланг-иланга будет способствовать качественному сну.

Напомним, ученые в результате исследований выяснили, что красное вино в небольших количествах полезно для микрофлоры кишечника и способствует снижению холестерина.