Как мотивировать ребенка учиться: названы топ-5 способов

Негативное отношение к школе может развиться из-за нелюбви к одному предмету / flickr.com

Ученье свет, а неученье – тьма. Казалось бы, в этом тезисе все просто. Однако, мы понимаем его значение чаще всего уже во взрослом возрасте, а вот детям эти истины не всегда понятны. Поэтому родителям приходится прибегать к разным способам, чтобы мотивировать ребенка учиться.

Мотивация бывает положительной и отрицательной, то есть так называемый "метод кнута и пряника". "Кнутом" может быть наказание, преувеличение родителями важности оценок, позиционирование учёбы как долга, уловки, шантаж и запугивание. Эти методы психологи категорически не рекомендуют использовать. В то же время родители могут взять на вооружение пять способов правильной мотивации ребенка к учебе, передает Наша мама.

Как мотивировать ребенка учиться: покажите собственный пример

Бывает, что негативное отношение к школе развивается из-за нелюбви к одному предмету. Если ребенок, к примеру, не любит читать - устраивайте домашние литературные вечера. Если терпеть не может математику - придумывайте шуточные задачи.

Как мотивировать ребенка учиться: узнайте его интересы

Подумайте, чем интересуется ребенок и используйте эти знания для повышения мотивации. Например, воспоминания о совместных путешествия можно "привязать" к естествознанию или географии. Увлечение книгами о Гарри Поттере - к изучению английского.

Как мотивировать ребенка учиться: обеспечьте здоровую информационную среду

Обеспечьте ребенку пребывание в здоровой информационной среде. Это могут быть клубы по интересам, спортивные секции, кружки. Стремление не отставать от товарищей, быть с ними на одной волне сыграет на руку родителям. Познавательная деятельность не должна ограничиваться школой. Успех и живой интерес к одной сфере подстегнет мотивацию и к школьным предметам или хотя бы снизят негатив.

Как мотивировать ребенка учиться: действуйте нестандартно

Покажите ребенку, какую радость может доставить получение новых знаний. Создайте ситуацию, где школьник сможет почувствовать себя первооткрывателем. Придумайте квест на свежем воздухе, подключите одноклассников.

Как мотивировать ребенка учиться: поощряйте

Разработайте систему поощрений за хорошую учебу. При этом не стоит обращать внимание только на оценки. Помните, что самостоятельно написанный на "четверку" доклад не хуже, чем "пятерка" за проект, над которым помогали работать родители.

Напомним, ранее бодибилдер, фитнес-блогер, тренер Дмитрий Путылин, который в спорте более 26 лет, рассказал, как воспитывать у детей правильное отношение к еде.