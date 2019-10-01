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Диетолог посоветовала, что есть осенью, чтобы не поправиться

1 октября 2019, 02:35

Осенний рацион нужно пополнить жирами.

Осенний рацион стоит дополнить тыквой/ Фото из открытых источников

С наступлением холодов организму требуется больше энергии, а значит рука все чаще тянется за шоколадкой или чашкой горячего капучино. Однако, это может не самым лучшим образом отразиться на фигуре. В связи с этим врач-диетолог Екатерина Толстикова дала полезные советы, что есть осенью, чтобы не поправиться.

"Чтобы не переесть сладкого – нужно максимальную ставку сделать на жиры", – сказала Толстикова в эфире ObozTV.

По ее словам, жиры не только хорошо утоляют голод, но и помогают "включить" в работу гормоны, а как следствие – избежать депрессии из-за нехватки солнца и витамина D.

Что полезно есть осенью:

  • яйцо с желтком;
  • авокадо;
  • жирная рыба;
  • орехи.

При этом Толстикова уверена, что не нужно "демонизировать" жирные продукты. Их можно и нужно есть, просто необходимо соблюдать меру. В частности, она привела рекомендации Американской ассоциации кардиологов и диетологов, которые считают, что количество насыщенных жиров должно составлять не более 20% от всех жиров, которые вы употребляете в течение суток.

"Т.е. 20% – это насыщенные жиры, в том числе молочные продукты с высокой жирностью, желток, жирное мясо. А 80% – должны быть растительные жиры. Орехи, авокадо. Также сюда (в эти 80%. – ред.) входит рыбий жир, хотя это не растительный, а отдельный вид жира", – объяснила диетолог.

Толстикова также посоветовала пополнить свой осенний рацион сезонными продуктами. В частности, тыквой, картофелем и другими корнеплодами.

Напомним, ранее эксперт назвала продукты и рассказала, в чем польза средиземноморской диеты. Кроме того, диетолог посоветовала, как не срываться на диете

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