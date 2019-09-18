"Правильный читмил": диетолог посоветовала, как не срываться на диете

Чтобы не было срыва на диете, можно делать читмил, посоветовала диетолог / poznavatel.info

Диетолог Ольга Усенко сообщила, что во время диеты и соблюдения правильного питания поможет не сорваться читмил - это система, при которой в один прием пищи можно съесть что-то желаемое.

С помощью читмила успокаивают организм, который может решить, что во время диеты человек недоедает, написала эксперт в Instagram.

Усенко добавила, что нужно придерживаться правил читмила, в частности, не считать калории, не заморачиваться с составом вкусной пищи, однако еды не должно быть 2 кг.

Диетолог подчеркнула, что читмил лучше делать раз в неделю, можно и два раза, но с промежутком в два-три дня. В день читмила не стоит отменять тренировку и нужно ходить - сделать минимум 10 тысяч шагов.

Читайте такжеДиетолог назвала идеальный график приема пищи"…на утро после такого употребления (вкусной пищи - Ред.) может быть отек, поэтому взвешиваемся через два-три дня", - посоветовала Усенко.

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