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"Правильный читмил": диетолог посоветовала, как не срываться на диете

18 сентября 2019, 01:08

В день читмила необходимо сделать минимум 10 тысяч шагов, отметила эксперт.

Чтобы не было срыва на диете, можно делать читмил, посоветовала диетолог
Чтобы не было срыва на диете, можно делать читмил, посоветовала диетолог / poznavatel.info

Диетолог Ольга Усенко сообщила, что во время диеты и соблюдения правильного питания поможет не сорваться читмил - это система, при которой в один прием пищи можно съесть что-то желаемое.

С помощью читмила успокаивают организм, который может решить, что во время диеты человек недоедает, написала эксперт в Instagram.

Усенко добавила, что нужно придерживаться правил читмила, в частности, не считать калории, не заморачиваться с составом вкусной пищи, однако еды не должно быть 2 кг.

Диетолог подчеркнула, что читмил лучше делать раз в неделю, можно и два раза, но с промежутком в два-три дня. В день читмила не стоит отменять тренировку и нужно ходить - сделать минимум 10 тысяч шагов.

Читайте такжеДиетолог назвала идеальный график приема пищи"…на утро после такого употребления (вкусной пищи - Ред.) может быть отек, поэтому взвешиваемся через два-три дня", - посоветовала Усенко.

Ранее диетолог Виктория Кляуз поделилась, что при похудении после "срыва" нельзя допускать мысли о сворачивании диеты, о средствах для сбрасывания веса, а также не стоить думать о том, как наказать себя.

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