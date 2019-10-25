"Комната с ужасами": психолог раскрыла правду об отношениях

Конфликты в отношениях неизбежны, утверждает психолог / УНИАН

Каждому человеку с любым, даже самым классным партнером, иногда будет плохо и даже очень плохо, поскольку в отношениях чаще всего открывается дверь в "комнату с ужасами".

В отношениях нельзя избежать конфликтов, написала в Instagram психолог и кандидат философских наук Наталья Холоденко.

По словам эксперта, не стоит ждать человека, с которым будет только радостно - нужно научиться ругаться качественно и не сравнивать собственную жизнь с виртуально прекрасной жизнью малознакомых людей - и все будет супер.

"…доза негатива есть в каждом человеке, поэтому как бы ты ни старалась, ему все равно будет насколько-то процентов с тобой плохо (и тебе с ним тоже). Это вообще не связано с качеством взаимодействия. Это тайная комната страхов, комплексов и ужасов, из которой иногда бесконтрольно вырываются "привидения из прошлого", - объяснила эксперт.

Холоденко подчеркнула, что человеку идеально хорошо не может быть ни с кем, поскольку даже с самим собой так не бывает. Психолог добавила, что чем лучше человеку с собой, чем позитивнее он относится к себе, тем лучше он ведет себя в сложных ситуациях.

Ранее Наталья Холоденко поделилась, что женщинам нужно рвать отношения, в которых их не поддерживают. Психолог подчеркнула, что постоянные придирки, напряжение и недовольство партнера не стоит терпеть.