Комания Маска запустит 60 новых спутников Starlink: онлайн-трансляция

Ракету SpaceX Falcon 9 запустят из Космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал / Фото SpaceX

В четверг, 3 сентября, компания SpaceX американского изобретателя и миллиардера Илона Маска, запустит 60 новых спутников Starlink.

Ракету SpaceX Falcon 9 с 60 спутниками связи планируют запустить в четверг в 8:46 EDT (15:46 по Киеву) из Космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Запуск миссии можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте компании.

Изначально компания SpaceX планировала совершить запуск двенадцатой миссии Starlink 30 августа. Однако тогда из-за плохой погоды стартовать с космодрома на острове Меррит смог только спутник SAOCOM 1B. Сегодня вероятность хорошей погоды составляет 80%, поэтому шансы на запуск миссии велики.

На данный момент компания Маска имеет разрешение на запуск 12 тысяч спутников Starlink и подала заявку на получение разрешения на запуск еще 30 тысяч спутников. Уже были запущены 600 спутников для Starlink, системы широкополосной связи на низкой околоземной орбите.

Запуск спутников Starlink - онлайн-трансляция

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Как сообщал Главред, в начале августа космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнился в Мексиканском заливе после отстыковки от Международной космической станции. Корабль вернул на Землю американских астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Харли.