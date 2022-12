1+1 назвал сумму, собранную в финале Голосу країни-12 для разминирования освобожденной Херсонщины

Благотворительная инициатива проводилась в режиме реального времени.

Голос страны 12 - в финале конкурса собирали деньги на разминирование деоккупированной части Херсонщины / Пресс-служба

Недавно на телеканале ТЕТ состоялся грандиозный суперфинал главного вокального проекта Голос країни-12. По результатам зрительского голосования, победительницей стала хранительница украинской культуры Мария Квитка из команды "Второй шанс". По специальности Мария - фольклорист, до беспамятства влюблена в этнические украинские костюмы и аутентичную музыку.

К масштабному завершению 12 сезона, который прервала война, было приковано внимание всей страны и мира. В течение сезона зрители имели возможность принять участие в масштабном благотворительном сборе на средства аэроразведки. К благотворительности присоединился меценат и тренер команды "Второй шанс" на Голосі країни Андрей Мацола. Своим вкладом в сумме 2 миллиона 600 тысяч гривен он полностью закрыл благотворительный сбор.

В финале же Голосу країни, голосуя за любимых участников, телезрители имели возможность задонатить на приобретение комплектов для разминирования освобожденной украинской земли на юге. Средства, вырученные каналом от голосования в финале, автоматически пойдут на эту благотворительную цель. Совместно с фондом компетентной помощи армии Повернись живим и платформой Dobro.ua удалось собрать 296 361,35 грн.

Первый донат на такую важную инициативу в прямом эфире сделал тренер проекта Потап.

"Мы с моей женой NK хотим поддержать этот сбор и предоставляем первые 100 тысяч гривен", - сказал Потап и прислал эту сумму на счет благотворительной платформы.

Кроме того, к благотворительному смс-сбору наряду с украинцами присоединились Соломия Витвицкая, Маричка Падалко, Егор Гордеев, Валентина Хамайко, Константин Грубич.

Напомним, суперфинал проходил в специальном формате, который соответствовал военному времени. Локацией для вечера украинской песни стала станция киевского метрополитена Майдан Незалежности, которая с начала полномасштабной войны официальным указом была закрыта, а также стала знаковым местом встречи киевлян, проведения мероприятий, вручения Государственных премий и даже записи интервью Президента. Интересно, что в условиях напряженной ситуации с электроэнергией в столице творческая команда организовала питание сцены и декораций от генераторов.

К масштабному завершению 12 сезона было приковано внимание множества стран, транслирующих свои адаптации формата "The Voice". 17 стран выразили свою поддержку украинскому Голосу країни и пожелали успехов и вдохновения в своих видеообращениях. Поддержку выразили тренеры проекта "The Voice" в Перу, Нидерландах, Непале, Румынии и даже США. Гвен Стефани, Камила Кабело, Джон Леджен, Блэйк Шелтон и ведущий шоу Карсон Дейли из красных кресел американского The Voice обратились к украинцам со словами поддержки и любви.