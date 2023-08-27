'Нам здесь по 7 лет': Остапчук показал, как выглядел в детстве

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук залюбовал сеть своими детскими фото и фото своей жены Екатерины Полтавской.
Архивными снимками Остапчук поделился в Instagram Stories. На них шоумен и его будущая избранница предстали перед публикой в возрасте 7 лет.
Обе фотографии - черно-белые. Судя по фото, Владимир, в отличие от Екатерины, очень изменился за это время. По крайней мере его черты лица несколько вытянулись и заострились.
А вот девочку с большим бантом на кадрах узнать легче всего - у Екатерины не изменился даже взгляд.
Журналистка Екатерина Полтавская - третья жена Остапчука. Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара утверждает, что чувствует себя "на равных".
Шоумен познакомился с новой пассией в интернете, когда девушка помогла Остапчуку разблокировать его страницу в Instagram.
А вот с бывшей женой Кристиной Горняк у Остапчука возник конфликт. Спор между экс-супругами продолжается вокруг вопроса раздела имущества, больше всего Кристину беспокоит судьба поместья, которое они вместе с Владимиром строили.
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