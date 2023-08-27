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"Нам здесь по 7 лет": Остапчук показал, как выглядел в детстве

Олег Макаров
27 августа 2023, 16:34 обновлено 27 августа, 16:37
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На архивных черно-белых фотографиях Владимира не узнать.
'Нам здесь по 7 лет': Остапчук показал, как выглядел в детстве
Какими Остапчук с женой были в возрасте 7 лет? Смотрите фото на Главреде / Коллаж Главреда. Фото: Instagram Владимира Остапчука

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук залюбовал сеть своими детскими фото и фото своей жены Екатерины Полтавской.

Архивными снимками Остапчук поделился в Instagram Stories. На них шоумен и его будущая избранница предстали перед публикой в возрасте 7 лет.

Обе фотографии - черно-белые. Судя по фото, Владимир, в отличие от Екатерины, очень изменился за это время. По крайней мере его черты лица несколько вытянулись и заострились.

видео дня

'Нам здесь по 7 лет': Остапчук показал, как выглядел в детстве
Скриншот

А вот девочку с большим бантом на кадрах узнать легче всего - у Екатерины не изменился даже взгляд.

Журналистка Екатерина Полтавская - третья жена Остапчука. Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара утверждает, что чувствует себя "на равных".

Шоумен познакомился с новой пассией в интернете, когда девушка помогла Остапчуку разблокировать его страницу в Instagram.

А вот с бывшей женой Кристиной Горняк у Остапчука возник конфликт. Спор между экс-супругами продолжается вокруг вопроса раздела имущества, больше всего Кристину беспокоит судьба поместья, которое они вместе с Владимиром строили.

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Владимир Остапчук
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