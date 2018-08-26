"Заря"- "Десна": прямая видеотрансляция матча шестого тура УПЛ

Анонс матча / "Спортзнайка"

В прошедший четверг "Заря", здесь же, в Запорожье, проявила чудеса героизма в матче плей-офф отборочного турнира Лиги Европы против немецкого "РБ Зальцбург" и добилась нулевой ничьи (находясь при этом большую часть времени в меньшинстве после удаления Леднева). Однако в чемпионате в минувшем туре луганчане так и не смогли пробить оборону гораздого более скромного клуба - донецкого "Олимпика" - и получили аналогичный счет.

Черниговская "Десна" же, которую отдельные оптимисты перед началом текущего сезона УПЛ записывали в реальные кандидаты в еврокубки, играет пока ни шатко и ни валко. В минувшем туре на своем поле черниговцы вели 2:0 в игре против "Карпат", однако преимущество не удержали и пропустили два гола в ответ.

Как считают эксперты, несмотря на еврокубковую усталость, "Заря" все равно будет играть "первым номером". При этом, тренерский штаб во главе с Юрием Вернидубом, держа в уме ответную игру с "РБ Зальцбург", наверняка прибегнет к ротации в матче с "Десной". Тем не менее, луганчане точно желают вернуть во свое владение бронзовые медали "УПЛ", поэтому очки терять с черниговцами не захотят и сыграют строго на победу.

Ориентировочные составы

Заря: Махарадзе — Тымчик, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Харатин, Силас — Караваев, Гордиенко, Хомченовский – Рафаэль

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Братков, Мостовой — Коберидзе, Огиря — Банасевич, Хлебас, А. Фаворов — Безбородько

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