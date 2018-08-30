Официально: главный тренер "Зари" ушел со своего поста после вылета команды из ЛЕ

Юрий Вернидуб считает, что вина за провал "Зари" на ЛЕ лежит на нем / Пресс-служба ФК "Заря"

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера луганской "Зари", заявив об этом на пресс-конференции после вылета команды из Лиги Европы от "Лейпцига".

"Думаю, пора делать паузу. Надеюсь, это пойдет на пользу клубу. Я как главный тренер, не выполнил задачу. Мы не вышли в групповой этап. Плюс не очень хорошее выступление во внутреннем чемпионате. По возвращению в Киев завтра постараюсь встретиться с президентом. Думаю, мы поговорим, и я обосную свое решение", - цитирует Юрия Николаевича пресс-служба "Зари".

Вернидуб сожалеет, что возглавляемая им команда не смогла выйти в ЛЕ.

Читайте также"РБ Лейпциг" — "Заря": прямая видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы"Я, как главный тренер, отвечаю за результат. Нужно принимать решение уйти в отставку. Для себя я принял такое решение. Надеюсь, что президент клуба Евгений Геллер меня тоже поймет. Нужен новый человек, который станет главным тренером, который сможет влить новую кровь в клуб, в команду, и они начнут показывать еще лучшие результаты, чем те, которые добывали мы", - подытожил Вернидуб.

Напомним, 30 августа Заря проиграла РБ Лейпцигу в ответном матче плей-офф квалификации ЛЕ - 2:3 и покинула турнир.