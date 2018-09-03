Настойчивый бегун потерял кроссовок во время забега, но стал победителем соревнований

Кенийский бегун на средние дистанции Конселсус Кипруто во время финала "Бриллиантовой лиги", проходившей в Цюрихе, на дистанции 3000 метров с препятствиями потерял кроссовок прямо во время забега.

Обувь слетела с левой ноги спортсмена после того, как истекло полторы минуты забега, при этом Кипруто решил не останавливаться и был вознагражден за свое упорство.

В борьбе с марокканцем Суфианом Эль Баккали кениец финишировал первым со временем 8 минут 10.15 секунд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пес испортил панораму Google Maps, но стал звездой в Сети.