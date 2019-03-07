Челси - Динамо: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы, прогнозы букмекеров

Челси против Динамо / Footboom

Предматчевые расклады

В четверг, 7 марта, на лондонском стадионе Стэмфорд Бридж пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/2019 между Челси и киевским Динамо.

Обе команды не без проблем подходят к отчетной игре. Киевлянам придется обходиться без зимнего новичка, форварда Франа Соля. Он травмировался и вылетел минимум на два месяца в крайнем туре Украинской Премьер-Лиги − в матче против черниговской Десны. Соответственно, проблемы в нападении Динамо возникли серьезные – ведь Артема Беседин пробудет в лазарете еще полтора месяца, а юный Владислав Супряга тоже травмирован. Таким образом, у наставника киевлян Александра Хацкевича не остается пространства для маневра в нападении, кроме как выпускать в стартовом составе 20-летнего Назария Русин.

У Челси свои проблемы и свои неполадки. Команду крепко лихорадило после в первые месяцы года. Пик кризиса пришелся на игру Английской премьер-лиги против Манчестер Сити, который закончился для лондонцев разгромом с шестью пропущенными безответными мячами. Однако сейчас итальянский тренер Челси Маурицио Сарри перестал экспериментировать с игровыми схемами. Как считают английские журналисты, именно поэтому "горожане" выиграли два последних матча – причем не абы каких, а лондонских дерби против "Тоттенхэма" и "Фулхэма". Но атмосфера в коллективе далека от идеальной, чему пример недавний конфликт перед серией пенальти в финале Кубки Лиги с МанСити между Сарри и основным вратарем, испанцем Кепой Аррисабалагой.

Ситуация с кадрами

В общем и целом, главный тренер киевлян взял в Лондон таких игроков:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько;

Защитники: Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков;

Нападающий: Назарий Русин.

Судейские назначения

На матче отработают словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.

Ассистенты арбитра: Андраж Ковачич, Томаж Кланчник

Дополнительные ассистенты: Раде Обренович, Нейт Кайтазович

Четвертый арбитр: Грега Кордеж

К слову, Винчич - весьма одиозный арбитр для Динамо. Еще в 2015-м в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы против французского Генгама он удалил с сразу двух игроков - Андрея Ярмоленко и Юнеса Беланда (обоих уже в составе клуба нет), и бело-синие тогда проиграли со счетом 1:2, но отыгрались в ответном матче - 3:1.

Оценки букмекеров

Все букмекеры однозначно считают фаворитом матча Челси. На их победу в конторе bwin дают коэффициент 1.30, на ничью − 5.25, на победу Динамо − 10.50.

На победу Челси в конторе bet365 дают 1.30, на ничью − 5.50, на победу Динамо − 13.00.

На победу Челси в конторе William Hill дают 1.27, на ничью − 5.25, на победу Динамо − 12.00.

Напомним, ранее в британской прессе назвали матчи Челси и Динамо противостоянием России и Украины.

Где смотреть Челси - Динамо

Телетрансляция матча 1/8 финала Лиги Европы между Челси и Динамо состоится на канале Футбол 2. Начало - 22.00.