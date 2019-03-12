Угроза для жизни: фанатов Челси предупредили о грабителях и крепком алкоголе в Украине

Фанатов Челси напугали проблемами с безопасностью в Украине / Reuters

Среди проблем, с которыми могут столкнуться британские футбольные фанаты в Украине, выделяются проблемы с алкоголем и безопасностью.

Такие рекомендации содержатся в памятке для болельщиков Челси, которую британское посольство в Украине выпустило памятку накануне ответного матча с Динамо в 1/8 финала Лиги Европы.

При этом в посольстве подчеркнули, что большинство поездок в Украину абсолютно безопасны для жителей Великобритании, однако существуют вопросы, на которые стоит обратить внимание:

• Используйте официальные такси, на которых видно название и номер таксомоторной компании. Договаривайтесь о стоимости до начала поездки.

• На стадионе нельзя использовать фейерверки, дымовые бомбы и палки для флагов. Выбегание на поле тоже запрещено.

• Алкоголь запрещен внутри стадиона. Полиция и служба безопасности могут отказать в посещении матча лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

• Алкоголь запрещено распивать в общественных местах (за исключением ресторанов и баров). Обратите внимание, что местный алкоголь крепче пива в Великобритании, так что обязательно учитывайте это.

• Остерегайтесь карманников и воров сумок в аэропортах, на вокзалах, стадионе, в центре города и общественном транспорте.

• Будьте осторожны, угощаясь алкоголем в баре от незнакомцев или людей, которых вы только что встретили, поскольку он может быть разбавлен. Жертв без сознания могут оставлять на улице, а при холодной погоде это угроза жизни.

• Не связывайтесь с наркотиками – наказание за них суровое, цитирует памятку Спортарена.

Напомним, ранее Александр Хацкевич назвал причины разгрома от Челси.