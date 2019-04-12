Победы Арсенала, Челси и Бенфики: результаты матчей 1/4 финала Лиги Европы, фото, видео голов

Арсенал - Наполи

На 14-й минуте Мэйтленд-Найлз отпасовал под удар Рэмси, а Аарон послал мяч в угол ворот. Мерет оказался бессилен против такого удара - 1:0.

На 25-й минуте Торрейра отобрал мяч у Руиса, улучшил позицию и пробил по воротам из-за пределов штрафной - мяч отрикошетил от Кулибали и залетел в сетку. 2:0 - лондонский Арсенал легко и уверенно одолел Наполи.

Бенфика - Айнтрахт

На 20-й минуте Ндика пришлось сбивать с ног Фернандеша в собственной штрафной, за что и получил от судьи красную карточку. А назначенный за это нарушение четко пенальти реализовал Жоау Фелиш.

40-я минута. Йович забил своей бывшей команде и пошел праздновать! Ребич все сделал для него в этой ситуации! Оставалось просто попасть по пустым воротам после паса из левой половины штрафной - 1:1

На 43-й минуте Фелиш бильярдным ударом отправил мяч в ближний угол ворот - 2:1

На 50-й минуте Диаш вместе с мячом ввалился в ворота Айнтрахта после хорошей скидки головой от Фелиша - 3:1

Уже на 53-й минуте тот же неугомонный Диаш замкнул кинжальный пас с левого фланга от Коршия и сделал счет 4:1

На 72-й минуте Пасиенсия головой замкнул подачу с углового от де Гузмана и немного сократил отставание - 4:2. Это и был финальный счет.

Вильярреал - Валенсия

На 6-й минуте Касерес сбил в штрафной Вильярреала Гуэдеша. Пенальти от Парехо Фернандес отбил, но тот же Гуэдеш добил мяч в сетку и открыл счет.

На 36-й минуте Гарай привез пенальти уже в ворота Валенсии. Касорла был точен - 1:1

Лишь в добавленное ко второму тайму время Валенсия сумела вырвать победу. Сперва

Хосе Гайа замкнул прострел Васса, а затем Гуэдеш превратил в гол отличный пас Черышева - 1:3.

Славия - Челси

Только в конце матча недавние обидчики киевского Динамо, игроки Челси, сумели взломать оборону Славии. Маркос Алонсо был быстре остальных в чужой штрафной и вколотил единственный и победный гол после паса Виллиана - 0:1.