Далакян защитил титул чемпиона мира

Артем Далакян / union-boxing.com

В Киеве завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) между чемпионом мира по версии WBA украинцем Артемом Далакяном (19-0, 14 КО) и Саравутом Таворнхамом (20-2, 15 КО) из Таиланда.

Встреча прошла с преимуществом Далакяна, который выглядел лучше соперника на протяжении всего поединка. Уже с третьего раунда бой стал односторонним, но Таворнхам проявлял стойкость и неплохо держал удары соперника. Тотальное доминирование Далакяна заставило рефери остановить одностороннее избиение в десятом раунде и зафиксировать победу Далакяна техническим нокаутом.

За победу украинец получил уникальный для бокса гонорар. Далакяну вручили чек в криптовалюте - 1000000 CPT.

Напомним, что ранее Далакян техническим нокаутом победил Грегорио Леброна из Доминиканской республики