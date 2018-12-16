Украинский боксер Далакян стал чемпионом мира в легчайшем весе

Далакян четвертый чемпион Украины по боксу после Усика, Ломаченко и Гвоздика / Фото: union-boxing.com

Украинец Артем Далакян 15 декабря в Киеве защитил титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе, одержав победу в поединке с Грегорио Леброном из Доминиканской республики.

В 6-м раунде Далакян смог отправить своего соперника в третий раз в нокдаун, и судья засчитал технический нокаут доминиканца в этом поединке. В процессе поединка украинец получал преимущество нокдауном еще дважды.

Рефери засчитал Леброну нокаут, хотя доминиканец еще вполне держался на ногах. В целом на протяжении всего боя со значительным преимуществом лидировал Далакян.

Стоит добавить, что Грегорио Леброн был третьим номером рейтинга по версии WA в легчайшем весе.

Напомним, для Далакяна это была вторая защита чемпионского титула по версии WBA. Летом он победил соперника из Таиланда Сиричаи Тайена и получил пояс чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).